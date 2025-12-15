Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa thành lập Ban chỉ đạo TP.HCM về hội nhập quốc tế (Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo gồm 24 thành viên với sự tham gia của lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Văn phòng UBND TP.HCM được giao chức năng là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban chỉ đạo TP.HCM về hội nhập quốc tế.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh, Công an TP.HCM thực hiện chức năng giúp Ban chỉ đạo trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh; kết nối với các cơ quan Trung ương về hội nhập quốc tế.

Sở Công Thương chủ trì, thực hiện chức năng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế.

Các Sở Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo... thực hiện chức năng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo...

Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế TP.HCM có nhiệm vụ giúp UBND TP thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế.

Các thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ về hội nhập quốc tế theo sự phân công của Trưởng ban, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể như hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân, hội nhập vào chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế; tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại giữa chính quyền TP với các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt thông tin, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp...