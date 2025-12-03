Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban chỉ đạo đường Vành đai 4

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó Trưởng ban thường trực.

Các Phó Trưởng ban còn lại có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm.

Các thành viên của Ban chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 gồm lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính của TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức làm quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND TP.HCM với UBND tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thời gian làm dự án. Đồng thời được phép mời các tổ chức, chuyên gia để tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan, thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp làm dự án.

Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Siêu dự án Vành đai 4 có 10 dự án thành phần, đã được HĐND TP.HCM thông qua. TP.HCM dự kiến khởi công dự án đường Vành đai 4 vào năm 2026 và hoàn thành năm 2029.

Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1) ước tính 120.412,55 tỷ đồng, trong đó kết hợp cả vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn BOT. Mỗi tỉnh thành có dự án đi qua sẽ triển khai các dự án thành phần tương ứng.

Đường Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài 207,26km, đi qua các tỉnh thành TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Trong đó Tây Ninh 78,3 km (trên địa phận Long An cũ); Đồng Nai 46,08 km.

Phần qua TP.HCM dài 82,88km, bao gồm địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM (cũ) và Bình Dương. Trong đó, đoạn đi qua Bình Dương dài 47,95km thuộc dự án độc lập, đã được HĐND tỉnh Bình Dương trước đây thông qua và được khởi công tháng 6/2025.

Đây là tuyến cao tốc liên vùng, kết nối các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương... hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc kết nối TP.HCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và kết nối với Campuchia.