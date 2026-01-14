Cụ bà U90 tay lướt như múa trên phím đàn piano khiến giới trẻ mê mẩn

(VTC News) -

Dù tuổi cao, thế nhưng cụ bà U90 vẫn chơi đàn cực điệu nghệ, khiến dân mạng không ngớt lời ngợi khen. (Nguồn: @bo96517)

Cụ bà U90 ngồi ung dung chơi đàn piano cho con cháu nghe; bàn tay khô gầy do tuổi tác vẫn lướt trên phím đàn duyên dáng, nhẹ nhàng, linh hoạt như mây trôi nước chảy, đem đến bản nhạc đi vào lòng người; đó là cảnh được ghi lại trong đoạn video đang nổi trên mạng xã hội TikTok.

Clip này thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, 200 nghìn lượt yêu thích và hơn 30 nghìn bình luận. Cư dân mạng hoàn toàn bị tiếng đàn và dáng vẻ chơi piano của cụ chinh phục: "Xem clip mà nổi hết da gà. Cụ có tuổi rồi mà ngón tay vẫn lướt trên phím đàn điệu nghệ quá, đúng là gừng càng già càng cay".

"Tiếng đàn của cụ nghe có gì đó rất sâu sắc và bình yên. Cụ khỏe khoắn, tinh thần minh mẫn mà thấy quý vô cùng, đúng là sống có đam mê khác hẳn"; "Cái phong thái ung dung này đúng là trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Cụ thật sự sang trọng, quý phái và đầy tính nghệ thuật, chính là 'idol' mới của lòng con"; "Có vẻ như thời gian đã bỏ quên cụ rồi. Tiếng đàn nghe như cả một bầu trời thanh xuân đang ùa về, vừa kiêu sa vừa tình cảm. Cháu nghe mà thấy hạnh phúc lây"...

Mai Chi bình luận: "Cách cụ phiêu theo bản nhạc khiến con thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ quá. Thật sự là vô cùng kính nể cụ. Ở tuổi này nhiều người đi còn phải có con cháu dìu mà cụ vẫn chơi piano linh hoạt được như này thì quá là tuyệt vời".

Có người kinh ngạc đến mức tưởng đây là clip làm bằng trí tuệ nhân tạo: "Lúc đầu mình xem cứ ngỡ rằng đây là clip được tạo bằng AI. Thế nhưng nghe những giai điệu đầu tiên được cất lên là biết ngay người thật rồi. Bà có thể nói nhầm tên bản nhạc thế nhưng đàn lên lại rất chuẩn, rất hay, rất đầy đam mê. Rất tuyệt vời và quá xuất sắc, chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc viên mãn bên các con cháu chắt".

Không ít cư dân mạng đoán rằng ngày xưa chắc cụ phải là tiểu thư đài các nên mới có thể chơi đàn điêu luyện đến vậy. Khánh Trang viết: "Cụ chắc khi xưa là tiểu thư đài các vừa có điều kiện, vừa có năng khiếu, vừa có đam mê. Thời nay, mình cũng nghe nhiều bạn trẻ đàn piano nhưng không ai toát lên được thần thái như cụ".

Giai điệu du dương khiến nhiều dân mạng không khỏi xúc động. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người có những lý giải thú vị về thói quen của người chơi piano. "Điều này khoa học đã chứng minh rất rõ. Những người chơi nhạc cụ, kể cả khi già mắt không nhìn thấy, tay cứng và chậm nhưng điều vô cùng quý giá là bộ não không bao giờ quên giai điệu", Thanh Tùng giải thích.

Dương Ngân lý viết: "Những môn nghệ thuật yêu cầu cơ thể phải rèn luyện đến thành thói quen. Chỉ cần người chơi có sức khỏe là còn làm được. Ai muốn chơi một nhạc cụ giỏi thì bản thân người học đã phải rèn luyện rất lâu, để bản nhạc trở thành ký ức cơ thể rồi".

Thái Sơn chia sẻ: "Người chơi piano thường phải tư duy thành 2 phần. Tay trái bè đệm dùng khoá Fa, tay phải bè giai điệu dùng khoá Sol nên bản nhạc phải chia làm 2 phần khác nhau, nói chung là khó. Người chơi muốn điêu luyện như cụ chắc chắn phải khổ luyện rất nhiều".

Theo chia sẻ trên trang cá nhân đăng tải clip, cụ bà chơi piano là bà Đặng Thị Bích Quyên, 81 tuổi, sống tại Hà Nội. Bà đã chơi đàn từ khi còn rất trẻ, khoảng năm 17 tuổi. Đến nay, bà cụ vẫn giữ nhiệt với đam mê này, thường xuyên đàn trong các buổi tiệc gia đình.