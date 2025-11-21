(VTC News) -

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn hoặc thời gian để chăm sóc cây cảnh hằng ngày. Nhiều người thích trồng cây nhưng lại hay quên tưới nước, hoặc bận rộn nên chậu cây nhanh chóng bị khô héo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn không thể sở hữu một góc xanh trong nhà. Rất nhiều loại cây cảnh chịu hạn tốt, không cần chăm tưới mà vẫn sống khỏe, tươi tốt.

Những cây cảnh chịu hạn tốt, ít tưới vẫn xanh tươi

Nếu bạn lười chăm cây, hay đi công tác hoặc mới tập chơi cây cảnh, hãy chọn trồng những loại cây cảnh không cần tưới nước thường xuyên dưới đây.

Xương rồng - "đứa con" của sa mạc

Xương rồng - biểu tượng của sức sống mãnh liệt - là cái tên đầu tiên khi nhắc đến những loại cây cảnh không cần tưới nước nhiều. "Xuất thân" từ vùng sa mạc khô hạn, nó có khả năng tích trữ nước trong thân, có thể sống mà không cần tưới cả tuần. Nhiều người thậm chí chỉ tưới 1–2 lần/tháng mà cây vẫn phát triển bình thường.

Ưu điểm: Dễ trồng, ít sâu bệnh; kiểu dáng độc lạ, có thể làm tiểu cảnh; phù hợp để bàn, ban công nắng, cửa sổ.

Lưu ý: Không tưới quá nhiều gây thối gốc; đặt nơi có ánh sáng tốt.

Sen đá – “nữ hoàng cây cảnh cho người lười”

Sen đá là loài mọng nước, tích trữ độ ẩm trong lá, vì vậy chỉ cần tưới rất ít. Nhiều người trồng sen đá trong văn phòng hoặc ban công mà quên tưới vẫn sống khỏe.

Điểm nổi bật: Rất đa dạng màu sắc, hình dáng; có ý nghĩa phong thủy tốt - tượng trưng cho tình cảm bền vững; chịu hạn tốt, không cần chăm nhiều.

Cách chăm tối giản: Tưới 7–10 ngày/lần (mùa nóng tăng lên 5–7 ngày/lần); không tưới vào lá, tránh làm thối nhũn.

Sen đá là loại cây cảnh không cần tưới nước nhiều.

Lưỡi hổ – sống bền, lọc khí

Lưỡi hổ (Snake plant) được mệnh danh là một trong những loại cây cảnh “khó chết nhất thế giới”. Cây có bộ lá dày, cứng, tích trữ nước cực tốt. Đặc biệt, NASA từng công bố lưỡi hổ lọc được formaldehyde và các chất độc trong không khí.

Ưu điểm vượt trội: 2–3 tuần tưới nước một lần cũng không sao; sống được trong môi trường thiếu sáng; phù hợp với người đi làm bận rộn.

Lưu ý:Không để nước đọng trong chậu, dễ gây úng rễ.

Cây kim tiền – biểu tượng giàu sang, siêu dễ sống

Kim tiền vừa mang ý nghĩa phong thủy may mắn, vừa là cây chịu hạn cực tốt. Lá dày, mọng nước giúp cây sống khỏe ngay cả khi quên tưới cả tháng.

Lý do cây kim tiền phù hợp với người lười:

- Rất ít sâu bệnh.

- Không cần tưới quá 2 lần/tháng.

- Sống được trong không gian điều hòa.

Mẹo chăm sóc: Chỉ tưới khi đất khô, bón phân hữu cơ nhẹ 2–3 tháng/lần.

Trầu bà leo – ít tưới nhưng cực kỳ xanh tốt

Trầu bà vốn là cây thân leo phổ biến trong nhà, có loại chịu bóng tốt và loại chịu nắng nhẹ đều sống khỏe. Dù không cần tưới nhiều, cây vẫn phát triển dài, tạo mảng xanh mềm mại.

Ưu điểm: Tưới 1–2 lần/tuần là đủ; lọc khí, giảm bức xạ từ thiết bị điện tử; có thể trồng chậu treo, giàn leo hoặc thủy sinh.

Lưu ý: Quá nhiều nước sẽ gây vàng lá, thối thân.

Cây sống đời dễ trồng, chịu hạn cực tốt

Sống đời là cây mọng nước có khả năng tự nhân giống, sống dai ngay cả khi mọt lá rơi xuống đất. Nếu bạn thật sự “lười”, sống đời sẽ làm bạn bất ngờ vì dù không chăm cũng không chết.

Đây là loại cây cảnh chịu hạn tốt.

Cách chăm cực dễ: Tưới nước 5–7 ngày/lần. Cây chịu nắng tốt, đặt ban công hoặc cửa sổ đều được.

Cây ngọc bích

Ngọc bích (còn gọi là cây phỉ thúy) thuộc họ sen đá, thân gỗ mini, có thể sống nhiều năm. Trong phong thủy, cây này tượng trưng cho tiền bạc, của cải.

Vì sao hợp với người lười? Bạn chỉ cần tưới nước 10–15 ngày/lần. Càng để thiếu nước, cây càng chậm lớn nhưng không chết. Bạn cũng không cần bón phân nhiều.

Cây đại tướng quân (hổ vĩ)

Đại tướng quân là loài cây cảnh lá lớn, có thể trồng đất hoặc chậu. Cây gần như không cần chăm, chỉ cần đất thoáng và ánh sáng tự nhiên.

Đặc điểm:

- Rất khó chết, ít nước vẫn sống.

- Tạo điểm nhấn cho không gian.

- Có khả năng xua đuổi côn trùng.

Cây không khí – không cần đất, tưới rất ít

Cây không khí. (Ảnh: Yardandgarden)

Đúng như tên gọi, cây không khí (Air plant) hấp thụ dinh dưỡng qua lá và không cần trồng đất. Người trồng chỉ cần phun sương mỗi tuần một lần là đủ.

Cây này phù hợp cho:

- Người ở căn hộ nhỏ.

- Người hay quên tưới nước.

- Trang trí bàn làm việc, treo tường, làm terrarium.

Lưu ý khi trồng loại cây cảnh chịu hạn tốt

Dù chọn loại cây dễ sống, bạn vẫn nên:

- Chọn chậu thoát nước tốt/

- Tưới buổi sáng để hạn chế nấm bệnh.

- Không tưới theo thói quen, chỉ tưới khi đất khô.

- Đặt nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt chiếu trực tiếp.

- Dùng bình phun sương thay vì đổ nước ào ạt.

Người lười, người bận rộn, người hay đi công tác vẫn có thể sở hữu một mảng xanh thư giãn trong nhà. Chỉ cần chọn đúng loại cây chịu hạn tốt như xương rồng, sen đá, kim tiền, lưỡi hổ, ngọc bích hay cây không khí, bạn sẽ không cần phải tưới nước thường xuyên mà cây vẫn khỏe mạnh.

Hãy bắt đầu từ những cây “khó chết” này để làm quen với việc chăm cây. Khi đã tự tin hơn, bạn có thể mở rộng bộ sưu tập và biến không gian sống thành một khu vườn mini đầy sức sống – mà không phải lo mỗi ngày tưới cây!