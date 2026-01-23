XSMB 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 23/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 23/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng ở tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay số xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay thưởng.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số cẩn thận đóng vai trò rất quan trọng. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực hay có dấu hiệu tẩy xóa.

Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy định, kết quả trúng thưởng có thể không được công nhận. Vì vậy, ngay sau khi mua, bạn nên cất giữ vé ở nơi an toàn cho đến khi có kết quả mở thưởng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra liên tục và thuận tiện, thời gian quay thưởng đã được quy định cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam: Quay thưởng sớm nhất trong ngày, từ 16h15 – 16h35.

- Xổ số miền Trung: Bắt đầu quay từ 17h15 – 17h35, kết quả các giải được công bố ngay sau khi quay xong.

- Xổ số miền Bắc: Quay cuối cùng, từ 18h15 – 18h35, nên thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người chơi.

Lưu ý: Vé số thuộc đài nào thì chỉ dò kết quả của đài đó, không dùng số vé miền Trung để tra kết quả xổ số miền Bắc và ngược lại.

