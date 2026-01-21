XSMB 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 21/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 21/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 21/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 19/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 19/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 18/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 18/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 17/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 17/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 16/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 16/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 16/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMB sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục thực hiện quay số XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ tiến hành quay số mở thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: Kết quả XSMB sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay thưởng.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát hay tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết sẽ giúp quá trình xác minh thông tin diễn ra nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng và tính minh bạch trong khâu chi trả.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày vé số được phát hành. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả. Vì vậy, người chơi nên chủ động kiểm tra thời gian lĩnh thưởng để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.