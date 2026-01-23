Đại hội XIV tri ân các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử

(VTC News) -

Tại phiên bế mạc chiều 23/1, thay mặt Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử khóa XIV, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

Đây đều là những cán bộ trải qua quá trình công tác lâu dài, cống hiến trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh chính trị, góp phần củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, hun đắp niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa tri ân các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử.

Trong nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những kết quả đó có sự đóng góp trực tiếp và trách nhiệm của các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử tại Đại hội XIV.

Việc các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tham gia tái cử thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển liên tục của Ban Chấp hành Trung ương qua các nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, xây dựng; tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ kế cận; chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước Nhân dân.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của Nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội.

Trước toàn thể Đại hội, Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm nhanh, làm đúng, làm tốt; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức.

Công tác cán bộ sẽ được thực hiện theo tinh thần đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm.