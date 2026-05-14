Săn iPhone 17 Pro Max cùng sinh nhật 20 năm Viettel Store

(VTC News) -

Điểm nhấn là chương trình “Mở Bất Ngờ – Quà Rực Rỡ” diễn ra từ 1/5 đến 31/5. Khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng sẽ được tham gia minigame mở quà trực tuyến để săn hàng trăm phần quà công nghệ giá trị. Tổng cộng có 620 phần quà được trao trong suốt chương trình, tương đương 20 phần quà mỗi ngày.

Bên cạnh đó, từ 6/5 đến 30/6, khách hàng mua điện thoại, phụ kiện, SIM số hay thiết bị công nghệ tại cửa hàng còn có cơ hội quay số trên fanpage Viettel Store để nhận Phiếu mua sắm trị giá 20 triệu đồng.

Nhiều dòng smartphone nổi bật cũng được giảm giá mạnh. Galaxy S26 Series có giá từ 20,69 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ tới 5 triệu đồng. OPPO Find X9 Ultra và Find X9s mở bán từ 24,99 triệu đồng, tặng quà tới 12 triệu đồng cùng bảo hành 24 tháng. iPhone 17 bản 256GB hiện từ 23,29 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0% và ưu đãi thu cũ đổi mới.

Ngoài smartphone, Viettel Store còn ưu đãi nhiều thiết bị gia dụng, tai nghe, loa Bluetooth, camera và đồng hồ định vị trẻ em. Người dùng cũng có thể lựa chọn “Siêu SIM data” dung lượng tới 3000GB trong 6 tháng với giá 800.000 đồng.

Với hàng loạt ưu đãi cùng các chương trình quay số giá trị lớn, sinh nhật 20 năm Viettel Store đang trở thành điểm nhấn mua sắm công nghệ dịp hè năm nay.