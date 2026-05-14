Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thảo luận thương mại, Iran, công nghệ và các vấn đề cốt lõi khác.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông bước xuống khỏi chiếc limousine bọc thép “The Beast” tại Đại lễ đường Nhân dân, trước khi quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner do quân nhạc Trung Quốc cử lên vang vọng khắp Quảng trường Thiên An Môn. (Video: AP)