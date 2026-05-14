Ô tô trên 29 chỗ, xe tải hơn 1 tấn có thể bị cấm vào nội đô TP.HCM từ 6h-22h

Sở Xây dựng TP.HCM đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về dự thảo quy định mới của UBND thành phố nhằm điều chỉnh thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn.

Theo dự thảo, ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn sẽ bị cấm vào nội đô từ 6h-22h. Các loại xe chở hàng, xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc đến 1 tấn bị hạn chế trong hai khung giờ cao điểm sáng (từ 6h-9h) và chiều (từ 16h-20h).

Ô tô khách trên 29 chỗ cũng chịu khung giờ cấm từ 6h-22h. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

So với quy định hiện hành, đề xuất này hạ ngưỡng kiểm soát trọng tải từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn, khiến nhiều phương tiện bị siết chặt hoạt động hơn.

Bên cạnh xe tải, ô tô khách trên 29 chỗ cũng chịu khung giờ cấm tương tự từ 6h-22h, như quy định đã áp dụng với xe giường nằm từ đầu năm 2023.

Phạm vi nội đô hạn chế được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Phú Mỹ - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế vẫn được chạy trên hành lang vành đai này.

Riêng xe khách trên 29 chỗ và xe giường nằm được lưu thông trên một số tuyến đặc thù để kết nối bến xe liên tỉnh, gồm đoạn Kinh Dương Vương từ đường Lê Đức Anh đến Bến xe Miền Tây và ngược lại, cùng đoạn Quốc lộ 13 từ đường Đỗ Mười đến Bến xe Miền Đông và ngược lại.

Dự thảo cũng đề xuất cấm xe ba bánh và xe thô sơ vào nội đô.

Các xe ưu tiên gồm cứu thương, cứu hỏa, công an, cứu hộ, xe tang, cùng một số dòng pickup, xe van tải nhẹ dưới 950kg và xe phục vụ điện, nước, y tế, bưu chính, sửa chữa hạ tầng không thuộc diện điều chỉnh.

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2028, vành đai giới hạn sẽ được dịch chuyển qua các tuyến đường Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Phú Mỹ - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cầu Phú Hữu - đường D2 - đường D1 - Xa lộ Hà Nội rồi quay lại đường Đỗ Mười.