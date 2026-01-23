Ngày mai, gần 17.000 thí sinh thi đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa Hà Nội đợt 1

(VTC News) -

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 ghi nhận 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khoảng 2.000 thí sinh là học sinh lớp 10 và 11, chiếm 12% tổng số đăng ký.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, số lượng thí sinh tăng được cho là nhờ cuốn Cẩm nang thi TSA phiên bản eBook được cung cấp miễn phí, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về kỳ thi và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ năm 2026, nhà trường cũng thay thế điểm học lực trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3 bằng điểm thi TSA.

Với số lượng thí sinh đã đăng ký, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 kíp thi gồm sáng thứ Bảy, chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, diễn ra trong hai ngày 24–25/1/2026 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Cụm thi có đông thí sinh nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh; ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (Lào Cai) với 88 thí sinh.

Riêng tại "đại bản doanh" TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội, hơn 1.500 thí sinh sẽ được trải nghiệm hệ thống check-in tự động, thời gian khoảng 10 giây mỗi thí sinh.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng trước ngày thi chính thức.

Nhà trường cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn tất, toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi qua tài khoản MyTSA. Thí sinh cần kiểm tra kỹ thời gian, địa điểm dự thi và mang theo căn cước công dân để làm thủ tục.

Đặc biệt lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng.

Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh, các thiết bị có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi, kể cả đồng hồ đeo tay hoặc các thiết bị khác trái với quy định.

Thí sinh nhớ mang theo CCCD để công tác check-in được thuận tiện, nhanh chóng.

Hướng dẫn các bước làm thủ tục dự thi cho thí sinh.

Kết quả thi dự kiến được công bố sau khoảng 10 ngày trên hệ thống MyTSA.