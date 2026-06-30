Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/6/2026 - XSVT 30/6

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 30/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 30/6/2026

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- XSVT 23/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 018547 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 23/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026.

- XSVT 16/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026 có giải đặc biệt là 024892 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 16/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026.

- XSVT 9/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 9/6/2026 như sau:

XSVT 9/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026.

- XSVT 2/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026 có giải đặc biệt là 306135 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 2/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, TP.HCM, Bình Phước và Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Vũng Tàu ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Vũng Tàu tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Vũng Tàu quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Vũng Tàu do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành và quay số mở thưởng định kỳ vào lúc 16h15 thứ Ba hàng tuần.

Người trúng xổ số Vũng Tàu nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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