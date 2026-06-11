Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Sáng nay 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Sáng nay, thí sinh bước thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi, gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác tổ chức thi.

Trước giờ làm bài, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi. Các em cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, số báo danh, vị trí phòng thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Theo quy chế thi, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu và các phương tiện có khả năng phục vụ gian lận vào khu vực thi. Những trường hợp vi phạm quy chế có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, an toàn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày mai 12/6, các thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Các môn tự chọn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả trước ngày 28/6. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội) ngỳ 10/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dặn dò thí sinh bình tĩnh và tự tin.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy học của các địa phương mà còn là căn cứ quan trọng phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Những năm gần đây, kỳ thi có nhiều đổi mới theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả hơn, đặc biệt khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những điều chỉnh về cấu trúc đề thi, số môn thi và cách thức tổ chức. Thực tiễn cho thấy kỳ thi ngày càng giảm áp lực cho xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh tham gia dự thi.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý nguyên tắc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình tổ chức thi. Cán bộ làm thi cần bình tĩnh, không tự ý xử lý khi gặp sự cố mà phải báo cáo, xin ý kiến Trưởng điểm thi và các cấp có thẩm quyền. Mọi quyết định xử lý phải đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm tính khách quan, công bằng đối với tất cả thí sinh.

Bộ trưởng cũng lưu ý cán bộ làm thi không được che giấu sai sót vì tâm lý sợ trách nhiệm. Theo Bộ trưởng, nếu phát hiện sai sót cần báo cáo và xử lý ngay từ đầu để hạn chế hậu quả. Việc chậm trễ hoặc cố tình che giấu có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn đối với thí sinh và công tác tổ chức kỳ thi.