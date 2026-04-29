Thủ tướng: Lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai

Chiều 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá nông nghiệp và môi trường là ngành đa ngành, đa lĩnh vực (18 lĩnh vực khác nhau), phạm vi rộng, yêu cầu rất cao, nhiều vấn đề nóng liên quan tới đời sống người dân.

Vì thế, đây là ngành rất quan trọng trong tạo việc làm, ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh ngành nông nghiệp đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ biểu dương Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gương mẫu, đi đầu trong đột phá hoàn thiện thể chế, nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và là một trong ba bộ được Chính phủ, Thủ tướng biểu dương.

Dù đạt nhiều kết quả, song Thủ tướng nhận định ngành nông nghiệp và môi trường đối mặt với nhiều thách thức; trong đó, biến đổi khí hậu cực đoan và thiên tai là một trong thách thức lớn nhất và trực tiếp nhất đối với sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo...

Để thực hiện mục tiêu rất cao của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tuần này phải hoàn thành ngay hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 5, Thủ tướng yêu cầu Bộ khẩn trương báo cáo Đảng ủy Chính phủ 2 đề án: Quản lý, sử dụng tín chỉ carbon phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và Tổng kết Nghị quyết 24 của Trung ương về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Bộ cũng cần trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (trình đồng thời các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành).

Trong quý II/2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (ngay sau khi cấp có thẩm quyền có ý kiến về chủ trương điều chỉnh); tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết; hoàn thiện pháp luật về quản lý đất hiếm; hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Trong quý III, Thủ tướng yêu cầu Bộ tập trung nghiên cứu tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về đất đai và sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển thị trường phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Bộ Tài chính trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, bảo đảm "một việc - một cơ quan, một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm"; đẩy mạnh phân cấp quản lý cho địa phương, trong đó có quản lý các vườn quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý nghiên cứu đổi mới căn bản chính sách về hạn mức đất lúa theo hướng chuyển từ quy định cung ứng về diện tích tối thiểu sang quy định linh hoạt chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả; gắn với quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi, tránh tùy tiện và khi cần thiết có thể trở lại trồng lúa ngay để bảo đảm an ninh lương thực.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó có chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… và cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề.