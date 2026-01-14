Bên trong chung cư 'ma' bỏ hoang hơn thập kỷ ở Huế

Nguyên nhân dẫn đến việc khu chung cư này bị bỏ hoang phế suốt nhiều năm là do, các hộ dân cho rằng, đơn giá xây dựng quá cao. Mặt khác, một số hộ dân giải tỏa chưa muốn vào ở chung cư mà muốn tự lo chỗ ở do giá đất trên thị trường ở Huế hiện nay còn phù hợp với khả năng của họ. (Ảnh: Sỹ Nhất)