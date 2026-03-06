(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 101 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý IV và cả năm 2025, định hướng công tác điều hành giá năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam, tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ và chính sách thuế quan của Liên minh Châu Âu...để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực lên mặt bằng giá trong nước.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp nhất là đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như lương thực, thực phẩm, điện, vật liệu xây dựng, giáo dục và y tế, đồng thời theo dõi chặt chẽ biến động giá của các nhóm hàng có tác động gián tiếp như vàng, ngoại tệ (USD) và bất động sản.

Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn... để đáp ứng nhu cầu của người dân vào lễ hội sau Tết và giá các vật tư nông nghiệp không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Phó Thủ tướng lưu ý kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp bàn giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu lúa gạo thời gian tới.

Với các mặt hàng đang dự kiến có phương án điều chỉnh giá, Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét phương án điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường với mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp. Tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, tránh gây cộng hưởng lạm phát chi phí đẩy và lạm phát kỳ vọng của nền kinh tế.

Liên quan đến đất đai, bất động sản và nhà ở, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp phát triển thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân.

Bên cạnh đó, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình, phục vụ hiệu quả nhu cầu nhà ở và an sinh xã hội.