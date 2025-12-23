Hạn chế ô tô tải, xe đầu kéo vào đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 từ 1/1/2026

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe ô tô vận tải hàng hóa nhằm giảm thiểu ùn tắc, xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo an toàn giao thông và chủ động trong việc vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trong thời gian tới, Sở Xây dựng thông tin và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phối hợp thực hiện một số nội dung.

Về phương án hạn chế một số loại phương tiện lưu thông vào Vành đai 3 trên cao trong các khung giờ cao điểm, Sở Xây dựng thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông trên Đại lộ Thăng Long; Quốc lộ 32 (hướng đi về đường Vành đai 3).

Khung giờ hạn chế: Buổi sáng từ 6h30 đến 9h, buổi chiều từ 16h30 đến 19h30.

Thời gian thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ 1/1 đến 31/3/2026.

Ô tô tải từ 10 tấn trở lên, xe container bị hạn chế lưu thông trên đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 hướng đi về Vành đai 3 giờ cao điểm.

Sở Xây dựng cũng nêu phương án kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận (Đỗ Mười - Giải Phóng - Ngọc Hồi, Đỗ Mười - đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ...).

Theo đó, Sở Xây dựng tổ chức giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận theo quy trình dự án cải tạo công trình để xử lý điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông khu vực, hoàn thành xong trước ngày 1/1/2026.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm nêu trên.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thông tin, quán triệt đến lái xe, nhân viên điều hành vận tải của đơn vị nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.