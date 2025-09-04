Lần đầu 2 sự kiện cùng tổ chức, hàng chục nghìn cuộc hẹn giao thương ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 4/9, chuỗi sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn xuất khẩu năm 2025 và Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế cùng khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC).

Lần đầu tiên, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, UBND TP.HCM cùng các địa phương phối hợp tổ chức đồng thời chuỗi sự kiện trọng điểm về thương mại - du lịch nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu giữa hàng Việt, doanh nghiệp Việt với nhà mua hàng toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi cùng các đại biểu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp quốc tế tại sự kiện. (Ảnh: Hữu Long)

Phát biểu chỉ đạo sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng du lịch không chỉ là ngành “công nghiệp không khói”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, là sức mạnh mềm để kết nối, tăng cường sự hiểu biết, hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng.

TP.HCM sau mở rộng địa giới hành chính, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, hội tụ tiềm năng vượt trội về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và kết nối quốc tế.

Thành phố không chỉ có không gian đô thị rộng mở, mà còn có sự đa dạng về di sản văn hóa - lịch sử, có khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, có các vườn cây ăn quả, cảnh quan sông nước, cùng nhịp sống sôi động và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp tạo nên sức hút riêng biệt, để đưa TP trở thành “cửa ngõ” đón khách quốc tế và điểm xuất phát của nhiều hành trình khám phá Việt Nam.

Đây cũng là môi trường phát triển lý tưởng của các mô hình du lịch mới như du lịch MICE - một mô hình kết hợp du lịch với hội họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng - vốn là xu hướng du lịch cao cấp, đem lại giá trị kinh tế lớn và khẳng định vị thế của điểm đến du lịch thông minh, dẫn dắt xu thế phát triển du lịch vùng và cả nước.

Những tiềm năng, lợi thế của TP.HCM tạo đà cho Việt Nam trở thành điểm hội tụ lý tưởng, kết nối các thị trường du lịch trọng điểm toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sau hợp nhất, TP.HCM trở thành siêu đô thị - trung tâm kinh tế - tài chính - logistics - thương mại dịch vụ và khu vực du lịch lớn nhất nước. Riêng doanh thu du lịch đã chiếm khoảng 25% cả nước, với hơn 200.000 tỷ đồng.

Lần đầu tiên 2 chuỗi sự kiện thương mại - du lịch tổ chức cùng lúc tại TP.HCM. (Ảnh: Hữu Long)

"Lần đầu tiên, 3 dòng chảy lớn - du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế - được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương và TP.HCM. Việc tổ chức cùng lúc 3 sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết của TP, luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng phát triển, cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo”, ông Dũng khẳng định.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đồng thời các sự kiện này còn là cơ hội cho ngành du lịch MICE, giúp gắn kết du lịch với thương mại, logistics, xuất khẩu; là cách TP.HCM tạo một tuần lễ kinh tế - du lịch tổng lực, vừa thu hút khách, vừa nâng vị thế quốc tế.

Hội chợ ITE HCMC 2025 với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động”, xác định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP.HCM nói riêng nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, xây dựng sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, gây ấn tượng cho khách mua quốc tế hướng về điểm đến Việt Nam.

Được vinh danh là “Triển lãm thương mại tốt nhất châu Á”, ITE HCMC 2025 là sự kiện xúc tiến du lịch duy nhất Việt Nam có chương trình người mua quốc tế. Năm nay, hơn 500 doanh nghiệp cùng đổ về TP.HCM, với hơn 250 người mua quốc tế đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Trung Quốc, Australia; Brazil, Nga, Canada, Đức, Tây Ban Nha...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các khách mời tham quan các gian hàng tại sự kiện. (Ảnh: H. Linh)

Ban tổ chức cho biết dự kiến hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và gần 30.000 lượt khách tham quan sẽ diễn ra, cùng chuỗi hoạt động như Diễn đàn Du lịch cấp cao hướng tới chủ đề chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2025, Hội thảo về xây dựng thương hiệu quốc gia với vai trò đột phá của du lịch…

Trong khi đó, Diễn đàn xuất khẩu năm 2025 và sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và hơn 450 đoàn thu mua, phân phối đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, hơn 12.000 sản phẩm từ nông sản, đồ uống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất, bao bì và cả nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ… của 400 doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia, với hàng nghìn lượt kết nối B2B, tạo cơ hội đa dạng hóa thị trường, giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh các đoàn thu mua quốc tế đến từ các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thành phố cũng kỳ vọng nhiều cơ hội mới đến từ đông đảo các đoàn thu mua của các thị trường tiềm năng đang nổi lên như Trung Đông, Mỹ La Tinh và các nước khu vực Đông Âu, Trung Á, Nam Á.

Đặc biệt, các địa phương tham gia lần này không chỉ mở rộng về quy mô gian hàng số lượng doanh nghiệp mà còn tham gia sâu hơn vào việc vận động để đưa các đoàn doanh nghiệp nước ngoài về địa phương tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Điển hình là Tây Ninh sẽ đón 150 đoàn doanh nghiệp, tập đoàn phân phối từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ vào kết nối với doanh nghiệp của tỉnh ngày 6 tháng 9 tới.