Du lịch Hà Nội lập kỷ lục đón hơn 2 triệu khách trong dịp Quốc khánh

Nhân dân phấn khởi khi về Hà Nội đón Quốc khánh.

Ngày 2/9, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã công bố kết quả công tác phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Trong dịp lễ đặc biệt của toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, kích cầu du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng hấp dẫn. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2/9 nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước. Do đó, Hà Nội thu hút một lượng khách rất lớn trong dịp này.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc,...).

Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 80% so cùng kỳ năm 2024.

Công suất hoạt động của khối lưu trú đạt rất cao

Khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% như: khách sạn Novotel Thái Hà, khách sạn Novotel Suites, khách sạn Lacasa Hà Nội, khách sạn Bảo Sơn, khách sạn Grand Mercue… Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%.

Nhìn chung, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã nghiêm túc thực hiện công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chế độ báo cáo, khai báo tạm trú, tạm vắng. Các đơn vị kinh doanh lưu trú đã chấp hành đầy đủ các quy định.

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật góp phần thu hút người dân đến với Hà Nội.

Để có được kết quả trên, ngoài các hoạt động của Trung ương nổi bật như: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia)…, thành phố Hà Nội, trong đó có ngành du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn phục vụ nhân dân về Hà Nội mừng Quốc khánh.

Điển hình như: Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 tại phường Ba Đình; chương trình du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”…

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch trên địa bàn

Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn. Tiêu biểu như các hoạt động trưng bày tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long; Trưng bày “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia; Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hay hoạt động tổ chức bắn pháo hoa chào mừng đại lễ này tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những điểm du lịch thu hút đông khách tham quan trong dịp này có thể kể đến như Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 33.000 lượt khách, di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt khách…

Mặc dù lượng khách đến Hà Nội là rất lớn, nhưng các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú tổ chức đón tiếp khách bảo đảm chất lượng; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và điều kiện phục vụ khách du lịch hầu như không xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường.