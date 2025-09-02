Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa mừng Quốc khánh 2/9

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 2/9 tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) – một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao, hàng nghìn giàn pháo được lực lượng thi công khẩn trương lắp đặt.
Tại đây bố trí 1.500 giàn pháo hoa nổ tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng cho màn trình diễn tối nay.
Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm 3 trận địa tầm cao ở khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).
Ngoài ra, một điểm bắn tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Các màn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 tối 2/9.
Theo cán bộ phụ trách, việc lắp đặt trận địa pháo dự kiến hoàn tất vào khoảng 11h cùng ngày, đảm bảo sẵn sàng khai hỏa trong đêm 2/9. Trong quá trình thi công, các chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, không hút thuốc, sử dụng điện thoại di động, bật lửa hay bất kỳ vật dụng nào có thể phát sinh tia lửa điện.
Các giàn pháo tầm thấp được lực lượng thi công đấu nối dây dẫn. Mỗi giàn có hình dạng khác nhau, tạo nên hiệu ứng riêng về màu sắc và tầm bắn. Khi pháo tầm cao được đặt vào ống phóng, dây mồi lửa điện sẽ được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm để sẵn sàng khai hỏa.
Tại Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu), công tác lắp đặt trận địa pháo hoa cũng đã bước vào những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn tối nay.
Tại điểm bắn này, lực lượng thi công lắp đặt 500 quả pháo hoa nổ tầm cao cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp, chuẩn bị cho màn trình diễn kéo dài 15 phút.
Trước màn pháo hoa nghệ thuật, lúc 19h30 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”, được truyền hình trực tiếp qua cầu truyền hình.