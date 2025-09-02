21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành.
Sáng 2/9, tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu lựu pháo 105 mm khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng đại lễ.
Cùng lúc, Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình.
Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo lễ 105mm "khai hỏa" bắn 21 phát đại bác.
Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh vào vị trí.
Pháo lễ chào mừng được khai hỏa lúc 6h45 tại trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) là đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này. Lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.
Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình.