Rền vang 15 khẩu đại bác khai hỏa: Âm vang hào hùng của lịch sử dân tộc

(VTC News) -

15 khẩu đại bác khai hỏa lúc 20h tối 27/8 tại sân vận động Mỹ Đình trong chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Nhóm phóng viên
