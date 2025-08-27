+
Rền vang 15 khẩu đại bác khai hỏa: Âm vang hào hùng của lịch sử dân tộc
(VTC News) -
15 khẩu đại bác khai hỏa lúc 20h tối 27/8 tại sân vận động Mỹ Đình trong chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Nhóm phóng viên
Tin mới
Rền vang 15 khẩu đại bác khai hỏa: Âm vang hào hùng của lịch sử dân tộc
21:59 27/08/2025
VTC NEWS TV
Niềm tự hào dân tộc của triệu trái tim Việt Nam chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
21:55 27/08/2025
VTC NEWS TV
Người dân đổ về trung tâm Hà Nội, biến đường phố thành khán đài diễu binh
21:13 27/08/2025
VTC NEWS TV
Bắt giam nguyên tổng giám đốc mang 205 sổ đỏ đi vay vốn ngân hàng
20:42 27/08/2025
Bản tin 113
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
20:26 27/08/2025
Tin tức - Sự kiện
80 năm ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước
20:04 27/08/2025
Tư liệu
Trước giờ sơ duyệt diễu binh: Hàng triệu trái tim hướng về Quảng trường Ba Đình
20:03 27/08/2025
VTC NEWS TV
Vertu Iron Flip & Quantum Flip: Điện thoại gập thành món quà xa xỉ mùa lễ hội
20:00 27/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
19:51 27/08/2025
Tin nóng
Dàn xe tăng hùng dũng tiến vào Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân reo hò
19:43 27/08/2025
VTC NEWS TV
Dàn khí tài 'khủng' tiến vào Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt diễu binh
19:38 27/08/2025
VTC NEWS TV
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO ở Trung Quốc
19:34 27/08/2025
Thời sự quốc tế
Hàng vạn người đổ về Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt diễu binh 2/9
19:28 27/08/2025
VTC NEWS TV
'Dị nhân' marathon vượt nắng mưa từ TP.HCM ra Hà Nội mừng Quốc khánh
19:25 27/08/2025
VTC NEWS TV
Giới trẻ hừng hực khí thế chờ xem đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình
19:17 27/08/2025
VTC NEWS TV
Khám phá 'chiến binh thép' IAG tại sơ duyệt diễu binh 2/9
19:12 27/08/2025
VTC NEWS TV
Xã miền núi ở Thanh Hoá bị lũ cô lập, mất liên lạc nhiều ngày
18:58 27/08/2025
Tin nóng
Người dân Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ khách xem diễu binh 2/9
18:53 27/08/2025
VTC NEWS TV
Người dân vẫy cờ, hát vang khúc ca yêu nước trước giờ sơ duyệt diễu binh
18:45 27/08/2025
VTC NEWS TV
Không khí 'siêu nóng' ở Hà Nội: Biển người ngủ vỉa hè, háo hức chờ xem diễu binh
18:38 27/08/2025
VTC NEWS TV
Nam thanh niên ở miền núi Quảng Trị bị bắn chết: Bắt 4 người liên quan
18:37 27/08/2025
Bản tin 113
Khối quân nhân Nga cao 1m9 'gây sốt' tại sơ duyệt diễu binh 2/9
18:36 27/08/2025
VTC NEWS TV
Dàn khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
18:33 27/08/2025
VTC NEWS TV
Kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 - XSAG 28/8
18:33 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Xe tăng Israel tiến sát trung tâm thành phố Gaza
18:31 27/08/2025
Thời sự quốc tế
Ngập lụt ở Hà Nội: Cảnh báo 23 điểm ngập úng, nguy cơ lũ trên 2 sông
18:30 27/08/2025
VTC NEWS TV
Gặp 'ác mộng' trên lưới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 3 liên tiếp
18:30 27/08/2025
Hậu trường
Người dân đội mưa, ngủ vỉa hè giữ chỗ từ nửa đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh 2/9
18:25 27/08/2025
VTC NEWS TV
Đoàn xe tăng oai hùng bon bon trên phố, người dân vỡ oà cảm xúc
18:22 27/08/2025
VTC NEWS TV
Vợ chồng già xúc động, hạnh phúc chờ xem sơ duyệt diễu binh
18:21 27/08/2025
VTC NEWS TV