21 loạt đại bác rền vang ở sân Mỹ Đình, khai màn tổng duyệt A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân tham gia với gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Lực lượng Không quân bay chào mừng với đội hình trên 30 máy bay. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.