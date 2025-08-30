21 loạt đại bác rền vang ở sân Mỹ Đình, khai màn tổng duyệt A80

Sáng 30/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh nghiêm trang thực hiện động tác kiểm tra cuối cùng, chuẩn bị cho màn pháo lễ.
Mỗi khẩu lựu 105 mm nặng gần 2,3 tấn, có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
Đúng 6h40, khi giai điệu Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình, 15 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa.
Tiếng nổ rền vang dội khắp không gian như lời khẳng định sức mạnh quân đội và ý chí độc lập, tự cường của dân tộc.
Mỗi loạt pháo, từ loạt đầu tiên cho đến loạt thứ 21, đều được thực hiện nhịp nhàng, chính xác đến từng giây.
Mỗi khi pháo lễ vang lên, hàng nghìn người lại reo hò thích thú.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân tham gia với gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Lực lượng Không quân bay chào mừng với đội hình trên 30 máy bay. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.