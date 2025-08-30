+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Biển người' thức trắng đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh 2/9
(VTC News) -
Ngay từ đêm 29/8, đông đảo người dân đổ về các tuyến đường trung tâm Hà Nội chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đào Nhàn - Quốc Tú - Kiều Trang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
'Biển người' thức trắng đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh 2/9
10:00 30/08/2025
VTC NEWS TV
Xe đặc chủng và khối diễu binh Công an Nhân dân tiến vào quảng trường Ba Đình
09:58 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Trọn vẹn cảnh dàn tiêm kích Su-30MK2 cất cánh, thả mồi bẫy nhiệt trên Ba Đình
09:58 30/08/2025
VTC NEWS TV
Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội
09:55 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Cựu binh xe tăng nghẹn ngào khi bánh xích rền vang giữa Thủ đô
09:42 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/8 và rạng sáng 1/9
09:41 30/08/2025
Cần biết
Chi tiết lịch trình Lễ kỷ niệm, Lễ diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
09:30 30/08/2025
Gia đình
Các tuyến đường diễu binh 2/9 và vị trí xem đẹp nhất
09:21 30/08/2025
Tin nóng
Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới
09:18 30/08/2025
Reels
Chủ tịch nước Cuba và phu nhân thăm Việt Nam, dự lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
09:18 30/08/2025
Thời sự quốc tế
Bão số 6 Nongfa hình thành trên Biển Đông, hôm nay đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Trị
08:36 30/08/2025
Thời tiết
Huyền thoại xe hiệu suất cao Nissan GT-R R34 bị khai tử
08:33 30/08/2025
Xe
Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9
08:31 30/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung lần đầu sau nhiều năm
08:22 30/08/2025
Tuyển sinh
Chiến sĩ Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tập hợp tại lễ tổng duyệt diễu binh 2/9
08:20 30/08/2025
VTC NEWS TV
Mua ô tô dưới 500 triệu đồng với VinFast VF 5
08:09 30/08/2025
Xe
Suy giảm thị lực ở người lớn tuổi - đừng bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị
08:00 30/08/2025
Sức khỏe
Tàu cao tốc tương lai của Nga sẽ không cần người lái
07:57 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
'Tinh hoa đại ngàn, biển xanh hội tụ': Thanh âm cồng chiêng hòa cùng nhịp sóng
07:54 30/08/2025
Đời sống
Cần mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành để giữ sức khỏe?
07:54 30/08/2025
Tư vấn
Công nghệ 30/8: Intel nhận 5,7 tỷ USD sớm từ thỏa thuận CHIPS Act
07:49 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Không đánh trận nào, vì sao Lý Tiểu Long vẫn được coi là 'sư tổ' MMA?
07:30 30/08/2025
Võ Thuật
Vì sao cúm dễ bùng phát trong mùa tựu trường?
07:16 30/08/2025
Tư vấn
Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd vs Burnley hôm nay 30/8: Ai cứu Amorim?
07:00 30/08/2025
Bóng đá Anh
Ăn búp phê nhưng lén mang về, nữ khách hàng đập phá rồi bỏ chạy khi bị phát hiện
07:00 30/08/2025
Chuyện bốn phương
Sau 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim ‘Em bé Hà Nội’ giờ ra sao?
07:00 30/08/2025
Sao Việt
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng
06:49 30/08/2025
Bản tin 113
Bão số 6 sắp hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết Hà Nội đến ngày 2/9
06:41 30/08/2025
Thời tiết
Ông Putin: Nga, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt thương mại
06:38 30/08/2025
Thời sự quốc tế
Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM ngày 30/8 mấy giờ, kênh nào?
06:30 30/08/2025
Lịch bóng đá