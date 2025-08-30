Đóng

'Biển người' thức trắng đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh 2/9

Ngay từ đêm 29/8, đông đảo người dân đổ về các tuyến đường trung tâm Hà Nội chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đào Nhàn - Quốc Tú - Kiều Trang
