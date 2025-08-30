Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2, Yak-130 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Sáng 30/8, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, biên đội máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình. Trong đó, ấn tượng nhất là màn thả mồi bẫy nhiệt của biên đội Su-30MK2.