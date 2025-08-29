Trực tiếp: Biển người thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Đêm 29/8, hàng nghìn người dân ở khu vực đường Trần Phú giơ cao biểu ngữ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" sẵn sàng chờ đón diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.

Bên ngoài hàng rào, nhiều người dân đưa tay vẫy chào các cựu chiến binh, lực lượng công an tận tình hỗ trợ. Sự niềm nở ấy như một lời tri ân dành cho những thế hệ từng đi qua chiến tranh.

Trong dãy ghế ưu tiên, các cựu chiến binh cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Không ít người tranh thủ lấy điện thoại gọi cho con cháu: “Mai bật tivi lên, bố đang ngồi ngay gần khán đài đây”.

Những cựu binh già bắt đầu trò chuyện cùng nhau, kể về những năm tháng đã qua. Tiếng cười xen lẫn những câu chuyện rưng rưng khiến không khí trở nên ấm áp.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh phấn khởi khi được lực lượng chức năng hỗ trợ chỗ ngồi sau nhiều giờ đồng hồ xếp hàng chờ đợi.

"Tôi đã có mặt tại đây từ 7h sáng, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Đến lúc nãy thì được lực lượng công an hướng dẫn cho ngồi ở chỗ đẹp, thấy được toàn bộ các đoàn diễu binh qua. Chúng tôi hạnh phúc lắm", cựu chiến binh Ngô Văn Cường nói.

Bước qua hàng rào vào khu ưu tiên, cựu chiến binh Ngô Văn Cường - người từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên ngoái nhìn về khán đài, mắt ánh lên sự tự hào. Tại khu vực ưu tiên, ông cùng những người bạn già được lực lượng chức năng quan tâm, phục vụ nước uống.

Những cựu binh ánh mắt sáng rỡ, siết tay nhau hạnh phúc: “Có chỗ ngồi rồi nhé, mai được xem trọn vẹn rồi”.

Theo đó, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh A80.

Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn các cựu chiến binh đến khu vực ưu tiên. Đây là những dãy ghế được thiết lập sẵn, gần khán đài, tách biệt với biển người bên ngoài.

Trong đám đông ấy, rất nhiều cựu chiến binh có mặt. Trên ngực là những tấm huân chương, họ được người trẻ nhường lối đi trước. Dù vậy, do lượng người quá đông, nhiều cựu chiến binh đành đứng lẫn trong dòng người.

Từ trưa 29/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người, ai cũng muốn tìm cho mình chỗ ngồi để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai - 30/8. Mặc nắng mưa thất thường, mọi chỗ trống trên vỉa hè nhanh chóng kín chỗ.

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành với sự tham gia của gần 16.000 người.

Khối nữ Quân y, Quân đội Nhân dân Việt Nam tại buổi sơ duyệt tối 27/8.

Buổi sơ duyệt gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Tham dự tổng duyệt sẽ có khối quân đội 4 nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ khai hỏa.

Để phục vụ cho buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8.