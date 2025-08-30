43 khối diễu binh, khí tài quân sự tiến về Ba Đình trước giờ tổng duyệt

Rạng sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành tâm điểm khi hàng vạn người dân và du khách đổ về để chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.
Từ nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm Thủ đô, hàng chục khối diễu binh cùng dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng,... tiến về điểm tập kết trong không khí hào hùng xen lẫn sự hứng khởi của người dân.
Theo kế hoạch, lễ tổng duyệt bắt đầu lúc 6h30 cùng ngày.
Trước đó, khoảng 3-4 giờ, các lực lượng đã lần lượt di chuyển về khu vực quảng trường Ba Đình. (Trong ảnh khối 120 chiến sĩ khối Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc luyện tập trước buổi tổng duyệt diễu binh A80).
Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.
Hình ảnh các chiến sỹ khối Sỹ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam chụp ảnh cùng người dân trước giờ tổng duyệt.
Không khí rộn ràng trên Quảng trường Ba Đình.
Cùng thời điểm, trên các tuyến phố như Thanh Niên, Nguyễn Tri Phương hay khu vực đường đua F1 Mỹ Đình, từ rạng sáng đã vang lên tiếng động cơ rền vang của xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và đoàn xe chở pháo, tên lửa.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, còn gọi là Scub-B.
Xe kéo pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (cuối) và D20 cỡ nòng 152 mm.
Hệ thống phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa.
Các khối xe pháo quân sự lần lượt xuất hiện khiến người dân đứng hai bên đường reo hò, vẫy tay chào.
Đến khoảng 5h cùng ngày, nhiều khu vực khán đài đã được lấp đầy, tất cả đều hướng về buổi tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.