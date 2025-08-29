Người dân mang cơm, trải bạt trước một ngày chờ xem tổng duyệt diễu binh

Gia đình chị Vân (ở Hà Nội) chuẩn bị kỹ lưỡng từ đồ ăn khô, nước uống đến chiếu trải và có mặt tại phố Nguyễn Thái Học từ sáng sớm nay. Chị Vân cho biết đây là kỷ niệm khó quên của cả gia đình. “Từ 1h sáng hôm nay, gia đình tôi đã ra giữ chỗ. Phải đợi lâu như nào cũng chẳng sao, vì cả nhà đều háo hức muốn tận mắt nhìn đoàn quân bước đi trong khí thế hào hùng”, chị Vân chia sẻ.