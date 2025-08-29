Hệ thống loa sử dụng tại lễ diễu binh diễu hành A80 'khủng' cỡ nào?

(VTC News) -

Sự kiện A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là nghi lễ quốc gia trọng đại, đòi hỏi rất cao về năng lực tổ chức hậu cần - quản trị trải nghiệm công chúng trong bối cảnh kỳ vọng và yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

Hệ thống loa phục vụ sự kiện A80

Để đảm bảo hiệu lệnh, nhạc nghi lễ và các bài hành khúc được phát sóng đồng bộ, rõ nét trên toàn tuyến diễu binh dài khoảng 10km, Đài Hà Nội lắp đặt khoảng 600 chiếc loa.

Hệ thống loa được sử dụng trong sự kiện A80 rất nhiều và đồng bộ.

Cách thức lắp đặt: Tuyến diễu binh được chia thành 200 đoạn, mỗi đoạn cách nhau 30 - 50m. Mỗi điểm được bố trí 1 - 2 loa, treo trên cột điện hoặc cột chiếu sáng ở độ cao 3,5 - 4,5m.

Công nghệ: Mỗi tuyến được trang bị 2 - 3 điểm nút kỹ thuật gồm switch quang và bộ điều khiển âm thanh để đảm bảo truyền dẫn đồng bộ.

Tiến độ: Việc lắp đặt hoàn thành trước ngày 20/8 và chạy thử nghiệm từ 20 - 30/8 để phối hợp với các đợt sơ duyệt, tổng duyệt.

Mục tiêu của hệ thống âm thanh là tạo ra không gian nghi lễ trang trọng, đồng nhất, giúp các khối diễu hành thực hiện đúng nhịp và người dân cảm nhận trọn vẹn sự hào hùng của buổi lễ.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho các chương trình từ hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến đại lễ chính thức, VNPT Hà Nội phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, đại diện là Đài Hà Nội (HTV) thực hiện cung cấp kênh truyền kết nối cho hệ thống loa trên các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Với số lượng kênh truyền lớn, thời gian ngắn và gấp rút, cộng với thời tiết thất thường của Hà Nội, khi nắng gắt, khi mưa rào, nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, VNPT Hà Nội đã thực hiện thi công hoàn thành 297 kênh truyền cho 297 cụm loa trên 6 tuyến; 12 kênh truyền cho 1 trung tâm điều khiển, 4 phòng điều khiển tuyến.

Đến nay, hệ thống loa đã phát trên các tuyến đường, sẵn sàng đón chào các Đoàn diễu binh diễu hành cùng bà con nhân dân đến tham dự sự kiện A80.

Những địa điểm gắn màn hình LED cỡ lớn để xem A80

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội lắp đặt 285 màn hình LED trên nhiều tuyến phố. Trong đó, có 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng, chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 1 trên trục Văn Cao - Sân Vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Điểm 1: Hướng đi Văn Cao – Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã – ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn).

Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các tuyến phố chính. (Ảnh: Kinh Tế & Đô Thị)

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi

Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Lê Duẩn – Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga

Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:

Điểm 1: Công viên Yên Sở

Điểm 2: Công viên Long Biên

Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2

Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Và một điểm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh Hà Nội.

Bên cạnh các điểm công cộng trọng yếu đã lựa chọn, 136 màn hình LED có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở các cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động cũng được ưu tiên sử dụng.

Đồng thời, thành phố huy động 127 màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hoá trên toàn địa bàn, nhằm ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.