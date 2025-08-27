Các nhà vệ sinh công cộng ở khu vực diễu binh A80

(VTC News) -

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội là trung tâm của các hoạt động kỷ niệm, thu hút hàng vạn người dân, du khách cùng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Lượng người tập trung quy mô lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đảm bảo hạ tầng vệ sinh công cộng, nhằm duy trì một môi trường sạch đẹp và văn minh.

Để chủ động giải quyết vấn đề này, chính quyền thành phố Hà Nội triển khai một kế hoạch toàn diện, lắp đặt hàng trăm nhà vệ sinh lưu động trên khắp các tuyến phố trọng điểm và khu vực công cộng. Đây được xem là giải pháp hạ tầng kịp thời và hiệu quả, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn là một bước đi quan trọng trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị trong những ngày lễ trọng đại.

Hà Nội triển khai hàng trăm nhà vệ sinh lưu động tại các điểm công cộng để phục vụ người dân. Ảnh: Nhân Dân

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thoải mái cho người sử dụng, nhiều nhà vệ sinh lưu động được trang bị thêm các tấm bình phong. Thiết kế này vừa đảm bảo không gian kín đáo, riêng tư, vừa hài hòa với cảnh quan xung quanh, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Để hệ thống hoạt động thông suốt, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) bố trí đội ngũ cán bộ, công nhân túc trực 24/24 giờ tại các điểm lắp đặt, sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh nỗ lực từ phía thành phố, một chiến dịch vận động cộng đồng cũng đang được tích cực triển khai. Thành phố khuyến khích và kêu gọi các cơ quan, đơn vị kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, siêu thị và cả các hộ dân sinh sống trên địa bàn mở cửa miễn phí khu vực vệ sinh của mình để phục vụ người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Cụ thể, có hơn 400 nhà vệ sinh miễn phí được huy động từ các cơ quan, trường học, bệnh viện, cửa hàng và hộ dân cho khách sử dụng.

612 nhà vệ sinh lưu động được lắp đặt tại các địa điểm trọng yếu như:

- Khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình: 230 nhà vệ sinh

- Các tuyến đường di chuyển của đoàn diễu hành và người dân: 368 nhà vệ sinh

- Khu vực 5 điểm bắn pháo hoa: 14 nhà vệ sinh.

Bạn có thể tra cứu vị trí các nhà vệ sinh công cộng gần nhất một cách nhanh chóng và chính xác tại địa chỉ: https://a80.hanoionline.vn.

Sự kết hợp giữa giải pháp công và sự đồng lòng của cộng đồng không chỉ giải quyết bài toán vệ sinh trước mắt mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ môi trường.