Những điều tuyệt đối không được làm khi xem diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) là một trong những sự kiện lớn được người dân mong chờ nhất trong năm 2025. Trước ngày lễ chính thức, các buổi tổng hợp luyện đã thu hút hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đến xem, thậm chí chờ sẵn cả ngày trời.

Đây là sự kiện trọng đại với lượng người cực lớn nên yêu cầu đảm bảo an ninh rất nghiêm ngặt. Người tham dự diễu binh, diễu hành A80 cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ những quy định quan trọng nhằm giữ không khí trang trọng, tôn nghiêm và an toàn chung của buổi lễ.

Xem duyệt binh, diễu binh A80 tuyệt đối không làm những điều này

Người dân xem tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Đắc Huy - Viên Minh)

Dưới đây là những điều tuyệt đối không được làm khi đi xem duyệt binh, diễu binh A80:

- Không xâm phạm khu vực cấm: Không được trèo rào, chen lấn hoặc cố tình vượt qua các hàng rào an ninh đã được thiết lập.

- Không sử dụng flycam/thiết bị bay: Việc sử dụng các thiết bị bay không người lái, thiết bị điều khiển điện tử trong khu vực diễu binh bị nghiêm cấm tuyệt đối.

- Không quay phim khu vực nhạy cảm: Không quay phim, chụp ảnh hoặc phát trực tiếp các khu vực quân sự, các loại khí tài có yếu tố bảo mật.

- Không mang vật cấm: Tuyệt đối không mang theo dao kéo, bật lửa, vật liệu dễ cháy nổ hoặc các vật dụng nguy hiểm khác.

- Không gây náo động: Giữ thái độ nghiêm túc, không la hét, huýt sáo, cổ vũ quá đà. Việc giữ trật tự và duy trì thái độ đúng mực là điều hết sức cần thiết để không khí của sự kiện trang nghiêm.

- Không chen lấn, trèo cao: Việc chen lấn, xô đẩy hoặc trèo lên cây, biển báo có thể gây nguy hiểm và mất mỹ quan. Điều này không chỉ gây nguy hiểm mà còn dễ tạo ấn tượng không đẹp nơi công cộng.

- Không xả rác bừa bãi: Mang theo túi đựng rác cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Hạn chế hành vi viết vẽ, dán giấy lên cây cối, tường hay biển báo trong khu vực công cộng nhằm bảo tồn cảnh quan chung.

- Không tụ tập sau khi kết thúc: Cần nhanh chóng di chuyển một cách trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc.

Ngoài ra, do tham gia sự kiện có đông người, bạn hãy luôn cảnh giác với nguy cơ móc túi hoặc mất đồ ở những địa điểm đông người. Không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc đồ vật giá trị để hạn chế rủi ro.

Lưu ý: Mọi hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn tại khu vực diễn ra buổi lễ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đi tuyến xe buýt nào để xem diễu binh, diễu hành A80?

Hệ thống xe buýt Hà Nội có nhiều tuyến đi qua các đường phố gần khu vực diễu binh diễu hành A80:

- Phố Nguyễn Thái Học: Có tới 13 tuyến xe buýt đi qua, bao gồm 02, 22A, 23, 32, 38, 50, 99, BRT01...

- Đường Hoàng Diệu: Có 5 tuyến buýt, xuống tại điểm dừng Tượng đài Bắc Sơn.

- Phố Liễu Giai và đường Văn Cao: Có các tuyến 09A, E05, 144.

Do phân luồng giao thông, lộ trình một số tuyến xe buýt có thể sẽ được tạm thời điều chỉnh và không được phép đi vào các tuyến phố trung tâm nơi có đoàn diễu binh diễu hành đi qua trong thời gian diễn ra đại lễ.