Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80

Để người dân yên tâm tham dự các hoạt động của sự kiện A80, Ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị chức năng sắp xếp 165 điểm trông giữ xe miễn phí.

Để phục vụ người dân tham dự và theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức đã bố trí thêm 165 điểm trông giữ phương tiện miễn phí trên địa bàn Hà Nội.

Các vị trí này được phân bổ tại nhiều quận, huyện, xã, phường, do Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương phối hợp rà soát, sắp xếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe, di chuyển an toàn và tham gia sự kiện đông đủ.

Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các vị trí do Sở Xây dựng bố trí 

Theo chỉ đạo của Ban tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát và sắp xếp hàng loạt điểm trông giữ phương tiện tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và lân cận. Đây là những vị trí có không gian rộng, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân tập kết phương tiện khi đến theo dõi các hoạt động của A80.

STT Vị trí Đơn vị QL Sức chứa Loại phương tiện
I Trục tuyến 2A      
1 Một phần trong bến xe Yên Nghĩa Tổng Vận tải Khoảng 150 xe 45 chỗ Xe ô tô khách
2 Đề pô Phú Lương Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Xe ô tô khách
3 Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5   Khoảng 35 xe ô tô con Xe ô tô con
4 Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong   Đề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
5 Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn   Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
6 Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi   Khoảng 200 xe 45 chỗ Xe ô tô khách
II Trục tuyến 3.1      
1 Đề pô của tuyến tại Nhổn Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Xe ô tô khách
2 Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Tổng Vận tải Khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng) Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
3 Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Đề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe máy, xe đạp
4 Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội Đề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe máy, xe đạp
5 Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)   Khoảng 300 xe ô tô con Xe khách, xe con
6 Lòng đường các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết   Khoảng 500 xe ô tô con Xe ô tô con
7 Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải   Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
III Tuyến Quốc lộ 1      
1 Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ   Khoảng 400 xe ô tô con Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều
2 Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con   Khoảng 300 xe ô tô con Xe ô tô con
3 Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng   Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
IV Phía cầu Nhật Tân      
  Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát))   Khoảng 80 xe ô tô con Xe ô tô con
IV Phía cầu Chương Dương      
  Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con)   Khoảng 80 xe ô tô con Xe ô tô con
V Phía cầu Vĩnh Tuy      
1 Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con),   Khoảng 200 xe ô tô con Xe ô tô con
2 Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung   Khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ Xe ô tô khách
  Tổng 92 vị trí    

Các xã, phường bố trí rà soát

Song song với đó, chính quyền các quận, huyện, xã, phường cũng đã chủ động rà soát, bổ sung các điểm gửi xe nhỏ lẻ trong khu dân cư, khuôn viên công cộng. Việc này nhằm giảm tải áp lực cho các bãi xe lớn, đồng thời giúp người dân có nhiều lựa chọn gần khu vực sinh sống hoặc nơi tổ chức sự kiện.

STT Xã, Phường Địa điểm Địa chỉ Ghi chú
1 Bạch Mai (3 vị trí) Công viên Tuổi trẻ Thủ đô Số 1 Võ Thị Sáu  
    Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng 29 Đại Cồ Việt  
    Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng 27 Đại Cồ Việt  
2 Đại Mỗ (1 vị trí) Công viên Phùng Khoang   Diện tích khoảng 500m2
3 Láng (4 vị trí) Ký túc xã ĐH Giao thông 99 Nguyễn Chí Thanh  
    Học viện Phụ nữ Việt Nam 68 Nguyễn Chí Thanh  
    Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 58 Nguyễn Chí Thanh  
    Viện máy và dụng cụ công nghiệp 46 Láng Hạ  
4 Tây Hồ (4 vị trí) Nhà khách Bộ Quốc phòng 266 đường Thụy Khuê  
    Trường Tiểu học Chu Văn An 260 đường Thụy Khuê  
    Khu đất trông tại 161 Yên Phụ 161 Yên Phụ  
    Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê)    
5 Ngọc Hà (6 vị trí) Trường Tiểu học Hoàng Diệu 526 phố Đội Cấn  
    Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 2 phố Vĩnh Phúc  
    Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 46 phố Liễu Giai  
    Trường Tiểu học Đại Yên 167 phố Đội Cấn  
    Trường Tiểu học và THCS Ba Đình 145 Hoàng Hoa Thám  
    Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 6 phố Vĩnh Phúc  
6 Kiến Hưng (02 vị trí) Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng 51 đường Đa Sỹ  
    Trường Tiểu học Kiến Hưng 70 đường Đa Sỹ  
7 Giảng Võ (13 vị trí) Vườn thú Hà Nội    
    Công viên Indira Gandhi Phố Nguyên Hồng  
    Trường Tiểu học KimĐồng Phố Trần Huy Liệu  
    Trường THCS Giảng Võ 01 Trần Huy Liệu  
    Trường THPT Nguyễn Trãi 50 Nam Cao  
    Trường Mầm non Tuổi Hoa Khu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu  
    Trường THPT Phạm Hồng Thái 01 phố Nguyễn Văn Ngọc  
    Trường Tiểu học Thủ Lệ Số 03 ngõ 9 Đào Tấn  
    Trường Tiểu học Ngọc Khánh Ngõ 20 phố Nguyễn Công Hoan  
    Trường Tiểu học Thành Công A Khu D Tập thể Thành Công  
    Trường Tiểu học Thành Công B Khu H Tập thể Thành Công  
    Trường THCS Nguyễn Trãi 04 Giang Văn Minh  
    Trường đội Lê Duẩn 306B Kim Mã  
8 Cửa Nam (05 vị trí) Trường THPT Trần Phú 08 Hai Bà Trưng  
    Trường THCS Trưng Vương 26 Hàng Bài  
    Trường THCS Ngô Sỹ Liên 27 Hàm Long  
    Vườn hoa Tao Đàn Ngã tư Lý Thường Kiệt– Lê Thánh Tông  
    Vườn Hoa Mê Linh Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng  
9 Yên Hòa (1 vị trí) Ô đất 216 Trần Duy Hưng   Diện tích khoảng 4.506m2
10 Bồ Đề (01 vị trí) Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm  
11 Hai Bà Trưng (06 vị trí) Trường THCS Tây Sơn 52A phố Trần Nhân Tông  
    Trường Tiểu học Tây Sơn 60 Lê Đại Hành  
    Trường THCS Ngô Thì nhậm 09 phố Hòa Mã  
    Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 41 phố Lò Đúc  
    Trường THCS Lê Ngọc Hân 51 phố Thi Sách  
    Trường THCS Vân Hồ 193 phố Bà Triệu  
12 Ô Chợ Dừa (03 vị trí) Mầm non Cát Linh 28 ngõ 27 Cát Linh  
    Trường THCS Cát Linh 31 Cát Linh  
    Mầm non Mầm Xanh 143 Hào Nam  
13 Tương Mai (02 vị trí) Trường Tiểu học Tương Mai 145 đường Tân Mai (đường 2.5)  
    Trường THCS Tương Mai 147 đường Tân Mai (đường 2.5)  
14 Ba Vì (05 vị trí) Trụ sở UBND xã Ba Vì Thôn Lặt  
    Trường THPT Minh Quang Thôn Lặt  
    Nhà văn hóa thôn Lặt Thôn Lặt  
    Nhà văn hóa thôn Gò Đá Chẹ Thôn Gò Đá Chẹ  
    Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ) Thôn Bưởi  
15 Vĩnh Thanh (02 vị trí) Nhà văn hóa thôn Cổ Điển    
    Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi    
16 Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (16 vị trí)      
  Tuyến 2A Ga Láng    
    Ga Thượng Đình    
    Ga Vành đai 3    
    Ga Phùng Khoang    
    Ga Văn Quán    
    Ga Hà Đông    
    Ga La Khê    
    Ga Văn Khê    
    Ga Yên Nghĩa    
  Tuyến 3.1 Ga Nhổn    
    Ga Minh Khai    
    Ga Phú Diễn    
    Ga Lê Đức Thọ    
    Ga Đại học Quốc gia Hà Nội    
    Ga Chùa Hà    
    Ga Cầu Giấy    
  Tổng 73 vị trí    
Nhật Thùy
