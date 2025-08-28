Nên mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành A80?

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút hàng vạn người tham dự. Đây là sự kiện trọng đại mang tính quốc gia, diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng rất hào hùng, sôi động. Để có trải nghiệm trọn vẹn, người dân không chỉ cần lên kế hoạch di chuyển mà còn phải chuẩn bị “hành trang bỏ túi” gọn nhẹ nhưng đầy đủ.

Những vật dụng nên mang theo khi đi xem diễu binh A80

Xem diễu binh A80 không chỉ là khoảng thời gian 1-2 tiếng diễn ra sự kiện, mà bao gồm cả quá trình chờ đợi từ sáng sớm cho đến khi hoạt động diễu binh, diễu hành kết thúc, kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ. Vì thế, bạn chuẩn bị trước những vật dụng mang theo để có một ngày thoải mái, hạn chế tối đa sự mệt mỏi, bất tiện.

- Nước uống và đồ ăn nhẹ: Chai nước suối nhỏ, bánh mì, xôi hoặc bánh ngọt giàu năng lượng sẽ giúp bạn duy trì sức bền.

- Sạc dự phòng: Điện thoại vừa để liên lạc, vừa để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa, do đó pin luôn cần được đảm bảo.

- Giấy tờ tùy thân: Mang theo CCCD/CMND để phòng trường hợp cần xuất trình.

- Mũ rộng vành, kính râm, kem chống nắng: Tránh nắng gắt buổi trưa, bảo vệ làn da và đôi mắt.

- Áo mưa mỏng hoặc ô gấp gọn: Thời tiết tháng 9 dễ bất chợt mưa, nên chuẩn bị phương án dự phòng.

- Tấm lót nylon hoặc ghế xếp mini: Hữu ích khi cần ngồi nghỉ giữa giờ chờ.

- Quạt tay hoặc quạt mini tích điện: Giúp giải nhiệt trong thời tiết oi ả.

- Thuốc men cá nhân: Đặc biệt quan trọng với người có bệnh nền như huyết áp, tim mạch, hen suyễn.

- Cờ Tổ quốc mini hoặc sticker: Vừa tạo không khí hào hứng, vừa an toàn khi tham gia đám đông.

- Khăn giấy ướt và khô: Nhỏ gọn nhưng hữu ích trong nhiều tình huống.

Chuẩn bị trước những vật dụng “bất ly thân” sẽ giúp bạn có một ngày thoải mái hơn, hạn chế sự mệt mỏi.

Không ít người chủ quan chỉ mang đồ dùng mà quên chuẩn bị thể lực. Trên thực tế, việc đứng hoặc ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ giữa thời tiết oi nóng hoặc có mưa dễ dẫn đến kiệt sức hoặc cảm mạo. Bạn nên rèn luyện thân thể trước sự kiện, chẳng hạn thực hiện các bài tập nhẹ như đi bộ nhanh, chạy bộ để tăng sức bền.

Ngoài ra trong lúc chờ, bạn nên vận động nhẹ nhàng, cứ khoảng một giờ lại duỗi tay chân, đi lại nhẹ nhàng để tránh tê mỏi. Về ăn uống, nên ưu tiên thực phẩm nhẹ, dễ tiêu và giàu năng lượng; tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu.

Bạn cũng nên lưu ý bổ sung nước đúng cách, uống từng ngụm nhỏ thường xuyên thay vì uống nhiều một lúc. Tránh nhịn uống với mục đích hạn chế đi vệ sinh vì dễ gây mất nước và tụt huyết áp. Với trẻ nhỏ và người già, gia đình cần cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa đi sự kiện, bởi thời gian chờ dài và không khí đông đúc có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Những vật tuyệt đối không nên mang theo

Song song với việc chuẩn bị vật dụng cần thiết, người tham gia diễu binh A80 cũng cần lưu ý không mang theo các đồ vật cấm để đảm bảo an ninh và sự trang nghiêm của sự kiện:

- Vũ khí, chất nổ, chất độc hại, chất dễ cháy.

- Đồ sắc nhọn, vật dụng phát âm thanh gây ồn ào như loa, kèn.

- Vật nuôi, thú cưng, đồ cồng kềnh gây cản trở di chuyển.

Hành trang gọn nhẹ, đầy đủ sẽ giúp bạn giữ sức khỏe, an toàn và hòa mình trọn vẹn vào không khí sự kiện

- Ô lớn dễ che khuất tầm nhìn và làm vướng dòng người.

- Trang sức, đồng hồ giá trị cao: Dễ bị rơi hoặc kẻ gian lợi dụng.

- Trang phục phản cảm, băng rôn, biểu ngữ không phù hợp: Làm mất đi sự trang trọng của ngày lễ.