Tranh cãi chuyện đem con nhỏ ngủ lều trên phố giữa đêm mưa lớn chờ sơ duyệt A80

Dù 20h ngày 27/8 mới diễn ra buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuy nhiên từ tối 26/8, nhiều người dân đã đến khu vực gần Quảng trường Ba Đình tìm chỗ ngồi. Bất chấp mưa lớn, một số gia đình, nhóm bạn mang theo thức ăn, nước uống, chăn màn và dựng lều để qua đêm, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi buổi sơ duyệt diễn ra một ngày sau đó.

Hình ảnh một gia đình 9 người có cả trẻ nhỏ khoảng 6 - 8 tuổi dựng hai túp lều tại ngã tư đường Trần Phú - Hùng Vương thu hút sự chú ý của cư dân mạng và khơi cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người bình luận rằng họ đồng cảm với sự háo hức của gia đình này, mong có được vị trí tốt để chứng kiến buổi sơ duyệt A80, tuy nhiên trong điều kiện thời tiết như vậy, việc mang theo trẻ em sống cảnh lều trại trong thời gian dài là hành động đầy rủi ro.

"Gia đình này dựng lều trong khi trời mưa tầm tã ngay cạnh bốt điện thế kia là cực kỳ nguy hiểm. Dù biết rằng ai cũng háo hức muốn chiêm ngưỡng đoàn diễu binh, tuy nhiên sức khỏe vẫn là quan trọng, ngủ ngoài trời hại sức khỏe vô cùng, nhất là với trẻ con"; "Khổ thân các em nhỏ quá. Trời vừa mưa vừa lạnh thế này thì ngủ sớm ở nhà cho ấm, sáng mai ra xếp hàng sớm thì có sao đâu mà phải vội vàng vậy".

Hình ảnh gia đình dựng lều tại ngã tư đường Trần Phú - Hùng Vương khiến dân mạng tranh luận.

"Đang mưa to, bão lớn mà mọi người không lo cho sức khỏe của mình sao? Tôi thiết nghĩ gia đình này nên về nhà thì hơn"; "Đêm hôm mưa gió bão bùng thế này, sao lại mang tính mạng giao phó cho thiên nhiên? Mọi người về nhà cho an toàn, để trời tạnh ráo hãy ra"...

Mai Chi bày tỏ quan điểm: "Mọi người đứng chờ thì được, chứ dựng lều bạt cũng gây mất mỹ quan đô thị, hình ảnh Thủ đô. Bên cạnh đó, việc ngủ ngoài trời trong lúc mưa to rất nguy hiểm, chẳng may sét đánh hoặc bị ốm thì sao? Giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mới có thể ủng hộ các khối diễu binh đến dịp lễ Quốc khánh được chứ".

Quang Minh viết: "Tôi không đồng ý với hành động của gia đình này. Sáng vừa có cây đổ, đường ngập, tối lại vác lều ra ngồi trong khi mưa vẫn như trút nước. Tôi rất nể tinh thần yêu nước của mọi người, tuy nhiên làm như vậy quá rủi ro, đêm hôm xảy ra điều gì rất khó xử lý kịp thời".

Vân Trang viết: "Mưa bão thế này vừa nguy hiểm vừa dễ ốm đau. Nhiều người rất yêu nước và háo hức để ra xem diễu binh, diễu hành nhưng cũng chú ý sức khỏe đặc biệt của người già và trẻ nhỏ. Mong sao thời tiết sớm tạnh và mát mẻ để mọi người dân ra xem sơ duyệt được thoải mái nhất".

Tuy nhiên, một số người bệnh vực, cho rằng nếu gia đình ấy chuẩn bị đầy đủ thì cắm trại qua đêm cũng không sao: "Tôi thấy cũng như một chuyến dã ngoại tại công viên thôi; bản thân chuẩn bị thật tốt chăn màn, đồ giữ nhiệt và quần áo thuốc men là được"; "Việc này cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm cả. Họ cũng tự lo liệu đủ hết, chuẩn bị an toàn rồi. Sự kiện 80 năm mới có một lần, ai mà không mong đợi, cũng xem như trải nghiệm đặc biệt trong đời"...

Đến khoảng 23h30 ngày 26/8, công an phường, cảnh sát 113 đã đến khu vực người dân dựng lều để tuyên truyền, vận động họ giải tán, không tụ tập, nghỉ lại qua đêm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên trở về nhà rồi quay lại sáng 27/8 chờ đợi xem sơ duyệt diễu binh diễu hành.

Hiện tại, để phục vụ quần chúng nhân dân xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80, UBND TP Hà Nội đã lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 địa điểm là vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình).

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện được người dân mong đợi nhất trong năm 2025, từ các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt đều thu hút hàng vạn người dân, rất nhiều gia đình đến từ các tỉnh thành xa xôi, xếp hàng chờ đợi cả ngày trời để được chứng kiến. Trên mạng xã hội, người dân đua nhau chia sẻ cách giữ gìn sức khỏe để có thể tham dự sự kiện này một cách trọn vẹn.

"Trước khi tham gia sự kiện, mọi người nên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, bởi lẽ khi sự kiện diễn ra sẽ có rất đông người, nguy cơ xảy ra những tình huống phát sinh về sức khỏe như kiệt sức. Việc ngủ ngoài trời rất nguy hiểm có thể dẫn đến tình cảnh bị ngất do mệt vào ngày hôm sau", Quỳnh Anh chia sẻ.

Hồng Ánh viết: "Tham gia sự kiện thì mọi người nên chỉ đem theo những đồ dùng gọn nhẹ thôi. Trong đoàn người đông, đôi khi diễn ra tình cảnh xô đẩy, chen chúc vì vậy có thể dẫn đến xô ngã. Đem quá nhiều vật dụng cồng kềnh dễ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh".