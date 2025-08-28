Đến Hà Nội xem diễu binh A80 nên tham quan 9 'địa chỉ đỏ' này

(VTC News) -

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9, mang đến cho du khách trong và ngoài nước cơ hội tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, tham gia các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa tại thủ đô. Ngoài xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mọi người có thể kết hợp khám phá những "địa chỉ đỏ" ghi dấu những khoảnh khắc trọng đại của sự kiện lịch sử này.

Quảng trường Ba Đình

Quảng trường Ba Đình là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mỗi lần đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà người dân Việt Nam thành kính tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại, ta như được sống lại không khí của ngày đất nước Việt Nam độc lập được khai sinh, cảm nhận niềm tự hào dâng trào về chặng đường vẻ vang của dân tộc.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Nhiều dàn khí tài tối tân, hiện đại xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần 2. (Ảnh: Đắc Huy)

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (đối diện Nhà hát Lớn) là nơi diễn ra những cuộc biểu tình lớn của người dân Hà Nội trong các ngày 17 và 19/8/1945. Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, quần chúng đã tổ chức mít tinh, tuần hành, chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền bù nhìn, làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Thủ đô.

Quảng trường này không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là nơi ghi dấu sự kiên cường và lòng nhiệt huyết của nhân dân Hà Nội nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nhà 48 Hàng Ngang

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, hiện nay được biết đến như là Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, là nơi Bác Hồ soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. Chủ nhân của căn nhà khi ấy là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, doanh nhân buôn tơ lụa nổi tiếng giàu có. Họ đã dành toàn bộ tầng 2 để Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí thuộc Thường vụ Trung ương Đảng ở và làm việc từ ngày 25/8 đến 2/9/1945.

Tọa lạc trong lòng phố cổ Hà Nội, ngôi nhà này giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống. Tầng 1 hiện là nơi lưu giữ lại hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng khi ở và làm việc tại nơi đây, bao gồm bộ quần áo kaki Bác mặc khi đọc Tuyên ngôn Độc lậ, được may từ vải của cửa hiệu Phúc Lợi số 48 Hàng Ngang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trung ương Đảng đã ở và làm việc tại nhà số 48 Hàng Ngang. (Ảnh: TTXVN)

Phòng hội họp trên tầng 2 nơi bàn các chủ trương đối nội, đối ngoại, thông qua danh sách Chính phủ lâm thời, chuẩn bị soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Năm 1979, ngôi nhà được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Quốc gia.

Trại Bảo an binh Hà Nội

Trại Bảo an binh được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, Bảo an binh là lực lượng lính khố xanh mà thực dân Pháp thành lập khi đặt ách bảo hộ lên Bắc kỳ và Trung kỳ. Trưa 19/8, lực lượng cách mạng và quần chúng đã cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết trực tiếp tới đây vận động, yêu cầu lực lượng Bảo An binh hạ vũ khí. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã thành công trọn vẹn. Trại Bảo An binh trở thành chứng nhân quan trọng, gắn với lịch sử Hà Nội trong cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Nhà số 101 Trần Hưng Đạo

Là một di tích quan trọng trong chuỗi di tích Cách mạng ở Hà Nội, ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo chứng kiến câu chuyện về ngày 18/8/1945, khi Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội tổ chức cuộc họp quyết định về việc khởi nghĩa và đối phó với quân Nhật. Đây là nơi mà những quyết định lịch sử được đưa ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đến thăm địa điểm này, bạn sẽ cảm nhận được không khí đầy khẩn trương và quyết liệt trong từng góc phòng, từng đồ vật còn được giữ nguyên vẹn.

Cột cờ Hà Nội

Đây là một trong những công trình kiến trúc lịch sử hiếm hoi còn sót lại từ thời nhà Nguyễn. Sau khi Tổng khởi nghĩa thành công, lá cờ đô sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ, đánh dấu một thời kỳ mới của dân tộc. Cột cờ Hà Nội từ đó trở thành biểu tượng sống động của nền độc lập non trẻ và chủ quyền dân tộc.

Từ đỉnh cột cờ, du khách có thể chiêm ngưỡng các di tích nổi tiếng như cửa Đoan Môn, Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cột cờ Hà Nội không chỉ là công trình kiến trúc đẹp mà còn là biểu tượng của tinh thần độc lập và tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Cột cờ Hà Nội được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. (Ảnh: Đắc Huy)

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu trữ những kỷ vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi để tìm hiểu về những tư tưởng cách mạng, những đóng góp vĩ đại của Người cho độc lập và tự do của dân tộc. Tham quan bảo tàng, du khách sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng những tài liệu, hình ảnh và hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác, từ đó hiểu rõ hơn về tư tưởng vĩ đại của Người.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là kho tư liệu sống về lịch sử quân sự Việt Nam. Sau khi chuyển từ vị trí cũ gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang phường Tây Mỗ cuối năm 2024, bảo tàng khoác lên mình diện mạo mới hiện đại và rộng rãi hơn.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 Bảo vật Quốc gia gồm 2 máy bay MiG-21, xe tăng T-54B và bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Không gian bên trong chia thành nhiều phòng triển lãm, tái hiện những câu chuyện cảm động qua kỷ vật cá nhân như lá thư viết vội của người lính, bộ quân phục sờn màu, bức ảnh chụp vội giữa trận tiền… Tất cả tạo nên hành trình ngược thời gian đầy xúc động.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hút khách bậc nhất tại Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù Hỏa Lò được người Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19, đây từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” với điều kiện giam cầm khắc nghiệt, đầy ắp những câu chuyện vượt ngục và đấu tranh kiên cường. Ngày nay, chỉ còn một phần nhà tù được bảo tồn và biến thành bảo tàng. Du khách sẽ được trải nghiệm tour thuyết minh tự động với 35 câu chuyện lịch sử chân thực, khám phá những hiện vật quý giá và cảm nhận tinh thần bất khuất của các chiến sỹ cách mạng.

Nhà tù Hỏa Lò là điểm lịch sử hút khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hoa Lo Prison Relic)

Đặc biệt, vào dịp Quốc khánh, nơi đây thường tổ chức các hoạt cảnh tái hiện sinh động, mang đến cho du khách những cảm xúc sâu sắc về một trang sử hào hùng của dân tộc.