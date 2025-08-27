Triển lãm đặc biệt 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Chạm vào ký ức dân tộc

8h30 sáng mai (28/8), Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do - Hạnh phúc” sẽ mở cửa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội.
Ngay trước ngày khai mạc, không gian triển lãm rộng lớn gần 260.000 m² đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng, mang đến một bức tranh sống động về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.
Đi dọc các khu vực trưng bày, có thể dễ dàng nhận thấy sự phân chia khoa học giữa ba phân khu chính. Khu vực trong nhà tập trung giới thiệu các thành tựu về công nghiệp, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao – du lịch, cùng những bước tiến trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại.
Mỗi gian trưng bày được thiết kế tỉ mỉ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tạo sự dễ dàng trong trải nghiệm của người tham quan.
Các chi tiết từ nội thất, biển bảng, đến hệ thống ánh sáng đều đang được hoàn tất bởi đội ngũ công nhân và chuyên gia thiết kế.
Không gian ngoài trời của triển lãm cũng đầy ấn tượng với các hạng mục tái hiện các bước ngoặt lịch sử quan trọng, đồng thời trưng bày những mô hình khí tài, phương tiện và công nghệ hiện đại.
Các khu vực trưng bày đặc sản ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và các giá trị văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc Việt Nam được bố trí xen kẽ, mang đến trải nghiệm đa chiều về đất nước – từ lịch sử đến đời sống văn hóa, kinh tế và con người.
Điều đặc biệt là triển lãm quy tụ sự tham gia của 28 bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố cùng hơn 200 doanh nghiệp, tạo nên một tổng thể đầy đủ và sinh động về thành tựu quốc gia. Những bảng số liệu, hình ảnh, hiện vật được chọn lọc cẩn thận, vừa truyền tải thông tin, vừa tạo sức hấp dẫn cho khách tham quan.
Các khu vực trải nghiệm công nghệ số và tương tác thực tế ảo cũng đang được gấp rút lắp đặt, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thu hút giới trẻ và du khách quốc tế.
Đến nay, tiến độ chuẩn bị triển lãm đến nay rất sát với kế hoạch, các hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Từ thiết kế nội dung, thi công đến trang trí, mọi thứ đều được đảm bảo chất lượng để kịp phục vụ nhân dân từ ngày 28/8 đến 5/9, với vé vào cửa miễn phí.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là nơi trưng bày thành tựu mà còn là không gian văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, gợi mở cơ hội để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.