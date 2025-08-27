Triển lãm đặc biệt 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Chạm vào ký ức dân tộc

Đi dọc các khu vực trưng bày, có thể dễ dàng nhận thấy sự phân chia khoa học giữa ba phân khu chính. Khu vực trong nhà tập trung giới thiệu các thành tựu về công nghiệp, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao – du lịch, cùng những bước tiến trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại.