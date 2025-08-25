Đến Hà Nội xem diễu binh A80, đừng bỏ lỡ các địa điểm checkin tuyệt vời này

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, thu hút đông đảo người dân và du khách đến Hà Nội. Không chỉ được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình, bạn còn có thể tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở nhiều tuyến phố, khu vực đặc trưng của Thủ đô trong dịp lễ này.

Từ nét cổ kính của phố xưa, sự sầm uất của khu trung tâm, đến không gian lãng mạn bên Hồ Tây hay vẻ trang nghiêm ở khu vực Ba Đình, tất cả đều trở thành những điểm check-in tuyệt vời cho hành trình A80.

Check-in phố cổ hoài niệm

Bên cạnh những trục đường lớn, bầu không khí lễ hội còn len lỏi vào từng ngõ nhỏ, con phố cổ, mang đến vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa hoài niệm.

Phố Ấu Triệu

Nằm ngay cạnh Nhà thờ Lớn, đoạn phố từ số 1 đến 19 Ấu Triệu được tô điểm bằng sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Các quán cà phê, homestay và cửa hàng lưu niệm tại đây đồng loạt trang trí bằng cờ, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống. Những quán cà phê nổi tiếng như Cà phê Nhà Thờ (11 Ấu Triệu) hay Cộng Cà phê là nơi lý tưởng để bạn vừa nhâm nhi đồ uống, vừa lưu giữ những bức hình đậm chất Hà Nội.

Để có được khoảnh khắc đẹp nhất, hãy ghé phố ẤuTriệu vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn khi ánh nắng vàng dịu nhẹ. Góc chụp ấn tượng là từ giữa phố, lấy trọn phông nền Nhà thờ Lớn cùng hai dãy cờ tung bay hai bên.

Ngập tràn dải cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm bay phấp phới tên phố Ấu Triệu. (Ảnh: Yêu Hà Nội)

Phố Nguyễn Quang Bích

Con phố yên tĩnh này mang đến một bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Đoạn giao với phố Nguyễn Văn Tố là nơi có nhiều biệt thự Pháp cổ phủ sắc vàng rêu phong. Khi những lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay trước cửa sổ hay trên ban công, không gian ấy bỗng trở nên vừa lãng mạn, vừa trang nghiêm.

Phố Nguyễn Quang Bích ít xe cộ, không ồn ào, vì vậy rất phù hợp để “săn” những khung hình nghệ thuật. Một ống kính góc rộng sẽ giúp bạn thu trọn kiến trúc cổ kính và hàng cờ đỏ rực trong cùng một khung hình.

Điểm đặc biệt ở những con phố cổ này chính là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp rêu phong của thời gian và sắc đỏ tự hào của lá cờ Tổ quốc, tạo nên những tấm ảnh vừa mang tính nghệ thuật, vừa đậm ý nghĩa lịch sử.

Phố Nguyễn Quang Bích có nhiều biệt thự cổ. (Ảnh: JackyKen)

Check-in phố cổ sầm uất

Nếu phố Ấu Triệu hay Nguyễn Quang Bích mang vẻ hoài niệm, thì những tuyến phố trung tâm lại thể hiện trọn vẹn không khí lễ hội náo nhiệt.

Phố Hàng Bông – Hàng Gai

Những cửa hàng may mặc, đồ thủ công, quà lưu niệm dọc theo phố Hàng Gai đều treo cờ rực rỡ. Đặc biệt, khu vực gần chợ Hàng Da còn giăng những dây cờ nhỏ nối từ bên này sang bên kia, tạo nên những “mái vòm cờ” tuyệt đẹp.

Đoạn giao giữa Hàng Gai – Lương Văn Can – Hàng Trống là điểm nhấn sôi động nhất. Từ tầng 2 hoặc tầng 3 của một quán cà phê nhìn xuống, bạn có thể bắt trọn toàn cảnh phố phường với hàng trăm lá cờ tung bay – một khung cảnh đậm chất lễ hội.

Phố Tràng Tiền

Khu vực quanh Nhà hát Lớn và Bưu điện Hà Nội trở thành điểm sáng trong dịp Quốc khánh. Những lá cờ khổ lớn kết hợp cùng pano, banner tuyên truyền được trang trí chỉnh chu, nổi bật. Hiệu sách Tràng Tiền và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia còn trang trí đèn LED, tạo nên không gian lung linh về đêm.

Nhà hát Lớn Hà Nội với kiến trúc Pháp cổ là bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh trang trọng. Hãy đứng cạnh các cột lớn của Nhà hát, hướng ống kính bắt trọn cả công trình, bạn sẽ có một khung hình vừa mang tính nghệ thuật vừa chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

Ngoài ra, ngã tư Hàng Mã – Hàng Lược, hay phố Hàng Cót cũng rợp sắc cờ đỏ sao vàng, hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Sự sầm uất, nhộn nhịp của các tuyến phố này hòa cùng sắc đỏ rực rỡ đã biến trung tâm Thủ đô thành “phông nền sống động” cho bất kỳ ai muốn lưu giữ ký ức mùa lễ.

Tại ngã tư Hàng Mã – Hàng Lược, rừng cờ lớn nhỏ phủ kín không gian. (Ảnh: Minh Đức)

Check-in ven Hồ Tây lãng mạn

Không gian thoáng đãng, lãng mạn của Hồ Tây luôn là điểm hẹn yêu thích của người dân và du khách. Trong những ngày lễ lớn, nơi đây càng trở nên quyến rũ với sắc đỏ phấp phới của cờ hoa.

Phố Từ Hoa

Khu vực đường Từ Hoa Công Chúa, dọc khách sạn InterContinental, được trang hoàng bằng những dải cờ nhỏ giăng ngang hàng cây, hàng rào ven hồ. Các villa, homestay hướng mặt ra hồ cũng đồng loạt treo cờ, đèn lồng, tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh ở phố Từ Hoa là buổi chiều muộn, khi ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mặt hồ. Hãy thử diện trang phục tông trắng, kem hoặc đỏ và chụp ngược sáng, bạn sẽ có những tấm hình nghệ thuật như trong tạp chí.

Phố Yên Phụ (nhỏ)

Dọc ngõ Yên Phụ ven Hồ Tây, các hộ dân và biệt thự cổ đồng loạt treo cờ Tổ quốc, dây cờ kéo ngang lối đi tạo thành những vòm sắc đỏ nổi bật. Những quán cà phê, homestay nổi tiếng như Maison de Tet Decor, The 100 Garden cũng hòa nhịp cùng không khí lễ hội bằng những lá cờ và đèn lồng đỏ.

Vào sáng sớm, khi nắng nhẹ và gió Hồ Tây thổi lồng lộng, những lá cờ bay phấp phới, phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh thơ mộng khó quên. Đây chính là “background” lý tưởng cho các bộ ảnh lãng mạn, đầy chất thơ.

Dốc nhỏ thơ mộng đối diện ngõ 6 Từ Hoa, Yên Phụ, Tây Hồ. (Ảnh: Diệp Shò)

Check-in khu vực Ba Đình trang nghiêm

Khu vực Ba Đình là trái tim chính trị của cả nước, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng nhất trong dịp lễ lớn. Đây cũng là điểm đến check-in vừa trang trọng, vừa tự hào.

Phố Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ

Bao quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố này được trang trí bằng quốc kỳ, cờ Đảng và pano tuyên truyền cỡ lớn. Các cơ quan, bảo tàng dọc đường như Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự đều được trang hoàng kỹ lưỡng.

Không gian thoáng rộng, nhiều cây xanh tạo nên phông nền tuyệt đẹp. Một đoạn video slow-motion ghi lại cảnh quốc kỳ tung bay trước Lăng Bác chắc chắn sẽ là kỷ niệm thiêng liêng và đầy cảm xúc.

Quán cà phê trên phố Điện Biên Phủ trang trí Quốc kỳ, cùng các tấm bảng hiệu "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc".

Phố Phan Đình Phùng

Được mệnh danh là một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội, Phan Đình Phùng rợp bóng sấu cổ thụ. Trong dịp lễ, các biệt thự Pháp cổ và trụ sở cơ quan nhà nước dọc phố đều treo cờ lớn, một số đoạn còn giăng dây cờ ngang đường, tạo nên khung cảnh đỏ rực dưới tán cây xanh.

Góc giao Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng là điểm lý tưởng để bắt trọn toàn cảnh hàng cây và những lá cờ. Mỗi bức ảnh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng niềm tự hào, tình yêu đất nước.

Check in tại hàng cây trên phố Phan Đình Phùng. (Ảnh: Nguyễn Thương)

Lưu ý khi chụp ảnh check-in

Để hành trình “săn ảnh” ngày lễ vừa trọn vẹn vừa văn minh, bạn nên ghi nhớ một số điều sau:

- Giữ ý thức chung: Không làm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân hay cản trở hoạt động kinh doanh.

- Để xe gọn gàng: Tránh chắn lối đi chung.

- Chọn trang phục phù hợp: Nên ưu tiên màu trắng, be, đỏ hoặc áo dài truyền thống để hài hòa với sắc cờ hoa.

- Sử dụng phụ kiện: Nón lá, cờ nhỏ cầm tay hay khăn choàng Tổ quốc sẽ giúp bức ảnh thêm nổi bật và giàu ý nghĩa.

Một bức ảnh đẹp không chỉ đến từ góc máy hay ánh sáng, mà còn từ thái độ tôn trọng cộng đồng và tình yêu dành cho Thủ đô.

Hà Nội trong dịp lễ lớn A80 không chỉ là nơi hội tụ của những màn diễu binh, diễu hành hào hùng, mà còn là “phông nền sống động” với vô vàn địa điểm check-in hấp dẫn. Từ nét hoài cổ của phố Ấu Triệu, sự náo nhiệt của Hàng Gai, vẻ lãng mạn bên Hồ Tây đến không khí trang nghiêm của Ba Đình – mỗi nơi đều mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh Hà Nội rực rỡ, tự hào.