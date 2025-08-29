Lịch cấm đường ngày 1/9 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 – 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (A80) sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.
Để đảm bảo an toàn, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Công an thành phố Hà Nội công bố kế hoạch phân luồng, cấm đường và hướng dẫn phương tiện di chuyển trong thời gian từ tối 1/9 đến chiều 2/9.
Theo thông báo, toàn bộ phương án phân luồng, cấm và hạn chế phương tiện sẽ bắt đầu từ 18h ngày 1/9 và kéo dài đến 15h ngày 2/9. Trong thời gian này, nhiều tuyến phố trọng điểm ở khu vực trung tâm Thủ đô sẽ bị cấm triệt để các phương tiện lưu thông, ngoại trừ xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe mang phù hiệu bảo vệ và các phương tiện được cấp phép đặc biệt.
Danh sách các tuyến phố áp dụng lệnh cấm triệt để gồm nhiều trục đường chính bao quanh Quảng trường Ba Đình và khu vực trung tâm Hà Nội, như:
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Việc phong tỏa này nhằm tạo không gian an toàn tuyệt đối cho các đoàn quân, khối diễu binh, diễu hành và người dân tham gia sự kiện.
Ngoài những tuyến phố bị cấm triệt để, một số khu vực khác sẽ áp dụng hình thức tạm cấm phương tiện:
Bên cạnh các tuyến cấm, nhiều khu vực khác cũng được khuyến nghị hạn chế di chuyển:
Đáng chú ý, trong suốt thời gian cấm, người dân không được dừng, đỗ xe trên các tuyến phố nằm trong danh sách cấm và tạm cấm, để tránh ùn tắc cũng như đảm bảo an ninh.
Để giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động giao thông, Công an Hà Nội đã đưa ra lộ trình thay thế cho các phương tiện:
Công an Hà Nội kêu gọi người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến Thủ đô tham gia sự kiện nên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng như xe khách, xe buýt và đặc biệt là tàu điện trên cao.
Ngoài ra, người dân được khuyến khích đi bộ tại các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Giảng Võ, Ngọc Hà... để vừa thuận tiện, vừa góp phần giảm tải giao thông.
Bên cạnh việc tuân thủ phân luồng, Công an Hà Nội cũng đề nghị người dân:
Sự phối hợp tự giác của người dân sẽ là yếu tố quan trọng giúp Lễ kỷ niệm diễn ra thành công, an toàn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.