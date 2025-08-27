Các vật dụng không được mang theo khi xem diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước có số người tham gia và theo dõi rất lớn. Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện, mỗi cá nhân cần lưu ý không mang theo một số đồ vật có thể gây ảnh hưởng đến an toàn, trật tự chung.

Những vật dụng tuyệt đối không được mang theo

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được mang các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất độc hại, chất dễ cháy. Đây là những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố. Ngoài ra, các loại chất kích thích khiến cơ thể mất kiểm soát cũng bị nghiêm cấm vì có thể làm phát sinh hành vi tiêu cực, ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng.

Bên cạnh đó, những vật sắc nhọn như dao, kéo, dùi nhọn… cũng cần tuyệt đối tránh mang theo, bởi không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến người xung quanh.

Không nên mang loa, thiết bị phát âm thanh lớn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của sự kiện. Các ghế gấp, biển hiệu lớn, dù che, ô to hay bất kỳ đồ vật cồng kềnh nào cũng đều không phù hợp, bởi chúng dễ chiếm diện tích, che khuất tầm nhìn hoặc cản trở dòng người di chuyển.

Đặc biệt, khu vực tổ chức lễ diễu binh là vùng cấm bay, do đó tuyệt đối không được mang theo flycam hoặc các thiết bị bay không người lái. Người dân cũng không nên dắt theo vật nuôi, thú cưng, vì chúng có thể gây va chạm, tạo tình huống khó kiểm soát trong đám đông.

Khi tham gia sự kiện, người dân được khuyến cáo không nên mang trang sức, đồng hồ hoặc đồ vật giá trị. Trong dòng người đông đúc, nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để trộm cắp là rất cao. Đồng thời, cần tránh mặc trang phục phản cảm, không phù hợp với tính chất chính trị, văn hóa trọng thể của ngày lễ.

Ngoài ra, băng rôn, biểu ngữ, cờ không phù hợp cũng không được phép xuất hiện tại khu vực này để giữ gìn sự trang nghiêm.

Các vật dụng nên và không nên mang khi đi xem diễu binh, diễu hành A80.

Những vật dụng nên mang theo khi đi xem diễu binh

- Nước uống: Ưu tiên chai nước suối nhỏ để dễ mang theo, giúp cơ thể không bị mất nước trong thời gian dài ngoài trời.

- Quạt cầm tay hoặc quạt mini sạc điện: Không gian đông đúc dễ gây oi nóng, một chiếc quạt nhỏ sẽ giúp bạn thoải mái hơn.

- Sạc dự phòng: Đảm bảo điện thoại luôn đủ pin cho việc liên lạc và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

- Giấy tờ tùy thân: Rất cần thiết trong những tình huống khẩn cấp hoặc khi có yêu cầu kiểm tra an ninh.

- Áo mưa giấy hoặc ô gấp gọn: Thời tiết có thể thay đổi bất ngờ, chuẩn bị trước sẽ giúp bạn an toàn và chủ động hơn.

Sự thành công của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ đến từ quy mô tổ chức, mà còn nhờ sự chấp hành nghiêm túc của mỗi người dân. Ý thức tự giác tuân thủ quy định về an ninh, trật tự chính là hành động thể hiện tình yêu nước và sự tôn trọng đối với sự kiện lịch sử thiêng liêng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh, diễu hành A80, người dân không mang theo một số vật dụng cấm.

Không chỉ vậy, người dân cũng được khuyến khích quan sát, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nếu phát hiện hành vi khả nghi hay vi phạm quy định. Chung tay gìn giữ sự kiện an toàn, văn minh cũng chính là góp phần tạo dấu ấn cho ngày lễ lịch sử trọng đại.

Bạn nên chuẩn bị một chiếc túi nhỏ gọn, đeo chéo trước người để dễ quản lý tài sản và thuận tiện di chuyển. Kiểm tra kỹ vật dụng trước khi rời nhà, đảm bảo không mang theo những món đồ bị cấm. Việc tuân thủ những quy định tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng cần thiết này sẽ giúp người dân có trải nghiệm trọn vẹn và an toàn trong ngày hội lớn của dân tộc.