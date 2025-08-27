Vị trí 'vàng' ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ bay trên bầu trời Hà Nội

(VTC News) -

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Quốc khánh 2/9 năm 2024, Thủ đô đón hơn 640.000 lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, lượng khách đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2/9 dự kiến tăng 40% - 50% so với năm ngoái.

Con số này tăng cao nhờ loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức khắp thành phố.

Vị trí 'vàng' ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ

Khoảnh khắc biên đội trực thăng mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng bay qua bầu trời Ba Đình là một trong những hình ảnh thiêng liêng và được mong chờ nhất. Người dân nên chọn các vị trí gần Lăng Bác hoặc Hồ Gươm để có góc nhìn đẹp nhất.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh biếc, song hành cùng tiếng động cơ rền vang, đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng khiến nhiều người dân Thủ đô xúc động.

Đội hình trực thăng bay qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rồi hướng về Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể.

Những chiếc trực thăng mang theo lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc khổng lồ cất cánh trên bầu trời.

Để không bỏ lỡ những màn trình diễn này, người dân nên chọn các vị trí sau:

Quảng trường Ba Đình: Đây là vị trí trung tâm, nơi các biên đội trực thăng sẽ bay qua 3 vòng, hạ thấp dần độ cao ở mỗi vòng để người dân có thể chiêm ngưỡng rõ nét lá cờ tung bay trên nền Lăng Bác và Tòa nhà Quốc hội.

Đường Độc Lập và Hoàng Diệu: Nằm sát khu vực Quảng trường Ba Đình, hai tuyến đường này là địa điểm lý tưởng để có góc nhìn trực diện khi các máy bay bay qua Lăng và tòa nhà Quốc hội.

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm: Sau khi bay qua Ba Đình, một số biên đội trực thăng sẽ tiếp tục bay qua khu vực Hồ Gươm, mang đến những hình ảnh đẹp cho người dân và du khách tại khu vực phố cổ.

Cầu Long Biên, Cầu Nhật Tân: Kinh nghiệm từ các buổi hợp luyện cho thấy, đây là một góc nhìn độc đáo, mang lại những bức ảnh ấn tượng khi biên đội trực thăng bay trên cây cầu lịch sử.

Quảng trường Sân vận đồng Mỹ Đình, vị trí các tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sơ duyệt: 21h ngày 27/8 năm 2025 (thứ Tư)

Dự phòng ngày 28/8 năm 2025 (thứ Năm).

Tổng duyệt: 7h ngày 30/8 năm 2025 (thứ Bảy);

Dự phòng ngày 31/8 năm 2025 (Chủ nhật).

Chi tiết chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Các tuyến xe buýt đến khu vực Ba Đình, Lăng Bác

Người dân cần có nhu cầu di chuyển bằng xe buýt đến Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch (phù hợp để tới dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành), có thể chọn một trong những tuyến xe buýt như sau đây: 09A, 22A, 33, BRT 01, E09, E07, E08, 86, 02, 23, 25, và 32.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ miễn phí phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.