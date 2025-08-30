Xe đặc chủng và khối diễu binh Công an Nhân dân tiến vào quảng trường Ba Đình

09:42 30/08/2025 Quốc khánh 2-9
Tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ở sự kiện A80 có khối xe đặc chủng của Công an Nhân dân.
Trong đó có xe tác chiến chống khủng bố, xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe đặc chủng bọc thép chống đạn...
Khối xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông
Màn diễu binh của Cảnh sát cơ động kỵ binh.
Các khối Công an Nhân dân tiến vào quảng trường Ba Đình.
Các khối sẽ diễu binh, diễu hành qua nhiều tuyến phố, sau khi đi qua lễ đài, sẽ tỏa ra nhiều tuyến phố chính và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ phục vụ Nhân dân tại nhiều vị trí tập kết.