Chi tiết lịch trình Lễ kỷ niệm, Lễ diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lịch trình Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội, chương trình diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 với quy mô quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.

Chương trình cụ thể:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h05: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 –-10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc, khép lại chương trình buổi sáng.

Lịch trình Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Báo chính phủ)

Các khối diễu binh, diễu hành được tổ chức công phu, với sự góp mặt của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, lực lượng Dân quân tự vệ, các đoàn thể quần chúng và khối Văn hóa, Thể thao. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của lực lượng diễu binh đến từ Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Tại khu vực lễ đài quảng trường Ba Đình, chỗ ngồi chỉ dành cho khách mời và đại biểu. Người dân và du khách có thể trực tiếp theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Buổi tối cùng ngày, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.

Lộ trình diễu binh, diễu hành

Theo kế hoạch các khối diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển theo lộ trình cụ thể, bảo đảm vừa trang trọng vừa an toàn giao thông:

- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Khối đi bộ (Quân đội, Công an, Dân quân, đoàn quốc tế) rút theo 3 hướng:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà – Công viên Bách Thảo.

- Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai – SVĐ Quần Ngựa.

- Khối quần chúng, Văn hóa, Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại SVĐ Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

- Khối Xe cơ giới chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng.

Để bảo đảm tổ chức khoa học, thuận tiện, các khối lực lượng sẽ tập kết theo vị trí phân bổ sẵn:

- Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn quốc tế: SVĐ Quần Ngựa.

- Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

- Khối Hồng kỳ: SVĐ Quần Ngựa (qua hướng Đội Cấn).

- Khối quần chúng, Văn hóa, Thể thao: SVĐ Hàng Đẫy.

- Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội cho biết phương án tổ chức đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ.