Trực tiếp: Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh
(VTC News) -
Ngày 30/8, diễn ra tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tin mới
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/8: Ma Kết chậm trễ, Bảo Bình khởi sắc
05:48 30/08/2025
Lịch vạn niên
Trực tiếp: Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh
05:45 30/08/2025
VTC NEWS TV
Những vấn đề cần lưu ý khi xây bể bơi trong nhà
05:34 30/08/2025
Bất động sản
43 khối diễu binh, khí tài quân sự tiến về Ba Đình trước giờ tổng duyệt
05:22 30/08/2025
Tin nóng
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 30/8/2025: Thìn may mắn, Tỵ thuận lợi
04:47 30/08/2025
Lịch vạn niên
Xúc động hình ảnh hàng nghìn cựu chiến binh hướng về Ba Đình chờ tổng duyệt diễu binh
04:45 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Giá vàng hôm nay 30/8: Thế giới tăng mạnh, trong nước tiếp tục phá đỉnh
04:42 30/08/2025
Tin giá vàng
Chiến sĩ giao lưu, hát cùng người dân trước giờ tổng duyệt diễu binh A80
03:21 30/08/2025
Tin nóng
Trực tiếp: Xe tăng tiến vào Ba Đình, biển người xuyên đêm chờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
03:00 30/08/2025
Tin nóng
Vì sao ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bị bắt?
00:37 30/08/2025
Bản tin 113
Đặc sắc đêm nghệ thuật ‘Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước’
22:55 29/08/2025
Đời sống
Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga
22:00 29/08/2025
Bản tin 113
Ngôi nhà đặc biệt đón 50 cựu binh ăn ở miễn phí trước tổng duyệt A80
21:30 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á
21:24 29/08/2025
Bản tin 113
Cựu chiến binh ngồi hàng ghế ưu tiên trước buổi tổng duyệt A80
21:20 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Tổng thống Zelensky kêu gọi ông Trump dự đàm phán an ninh cho Ukraine
21:13 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump chấm dứt bảo vệ an ninh cho cựu Phó Tổng thống Harris
20:56 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Trà Việt - biểu tượng của khát vọng hòa bình, hợp tác và thịnh vượng
20:23 29/08/2025
Đời sống
Cựu chiến binh tặng đồng đội quà đặc biệt của 'Trở về thời khắc thiêng liêng'
20:22 29/08/2025
Đời sống
Chiêm ngưỡng 'trái tim' Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80
20:19 29/08/2025
Thị trường
Ngày mai, nhiều chuyến bay bị điều chỉnh giờ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới
20:15 29/08/2025
Thị trường
Trực tiếp: Mãn nhãn đại tiệc ánh sáng 3D Mapping 'Thăng Long hội tụ'
20:08 29/08/2025
VTC NEWS TV
Ông Phạm Gia Túc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
20:04 29/08/2025
Chính trị
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít
19:49 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
19:46 29/08/2025
Bản tin 113
Tình tiết mới vụ PSY bị điều tra
19:36 29/08/2025
Sao Hàn
Người dân TP.HCM đội mưa, vật vã qua cửa ngõ kẹt cứng về quê nghỉ lễ 2/9
19:30 29/08/2025
Đời sống
Hai phụ nữ liệt toàn thân sau tiêm botox tại nhà
19:30 29/08/2025
Tin tức
Mãn nhãn cảnh chế biến cá ngừ đại dương hơn nửa tạ phục vụ miễn phí du khách
19:27 29/08/2025
Du Lịch
Bộ Quốc phòng gặp gỡ hơn 400 quân nhân quốc tế dự diễu binh 2/9
19:22 29/08/2025
Tin nóng