Người dân xúc động nhận quà Tết Độc lập 2/9
(VTC News) -
Niềm vui Tết Độc lập năm nay như được nhân đôi, khi người dân trên khắp cả nước nhận được món quà ý nghĩa 100.000 đồng.
Tin mới
Người dân xúc động nhận quà Tết Độc lập 2/9
16:11 02/09/2025
VTC NEWS TV
Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm kéo dài thời gian mở cửa đến 15/9
15:56 02/09/2025
Văn hóa - Giải trí
Vinamilk hòa nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc khánh
15:53 02/09/2025
Thị trường
Bé gái 7 tuổi hát 'Tiến quân ca' cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình
15:51 02/09/2025
Sao Việt
Giải mã màn thả bẫy nhiệt, 'hóa rồng lửa' của Su-30MK2 tại Lễ diễu binh A80
15:34 02/09/2025
VTC NEWS TV
Báo chí quốc tế ấn tượng lễ diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh của Việt Nam
14:03 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Mâm cúng cô hồn đầy đủ gồm những gì?
14:00 02/09/2025
Gia đình
Giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười đầy tự hào trên Quảng trường Ba Đình
13:05 02/09/2025
VTC NEWS TV
Võ sĩ quân hàm Đại úy thực hiện nghi thức mở màn diễu binh A80 là ai?
12:55 02/09/2025
Võ Thuật
Triệu trái tim yêu nước chào đón các đoàn diễu binh xuống phố
12:47 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Hoà Minzy, Đen Vâu và các nghệ sĩ chia sẻ tự hào sau Lễ diễu binh, diễu hành A80
12:39 02/09/2025
Sao Việt
Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
12:30 02/09/2025
Tin nóng
Nestlé sa thải CEO Laurent Freixe do che giấu mối quan hệ tình cảm với cấp dưới
12:12 02/09/2025
Doanh nhân
Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa mừng Quốc khánh 2/9
11:51 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Dàn máy bay xuyên mây, xé gió rực rỡ giữa bầu trời ngày Quốc khánh
11:46 02/09/2025
VTC NEWS TV
Xử phạt người phụ nữ đăng tải hình ảnh rùng rợn để câu view
11:41 02/09/2025
Bản tin 113
Trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản đánh rơi
11:38 02/09/2025
Sống đẹp
Uống nước lá vối mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?
11:15 02/09/2025
Tư vấn
Tiếng ca Tổ quốc tự hào giữa lòng Trung Phi xa xôi trong ngày Quốc khánh 2/9
11:06 02/09/2025
Người Việt bốn phương
Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc
11:00 02/09/2025
Chuyện bốn phương
4 khối quân đội nước ngoài sải bước uy nghi, đều tăm tắp trên phố Hà Nội
11:00 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng gần 80 nghệ sĩ hoà giọng kết màn lễ diễu binh, diễu hành
10:31 02/09/2025
Ca Nhạc
Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh trên Quảng trường Ba Đình
10:16 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/9: Bạch Dương bùng nổ, Sư Tử thu mình
10:10 02/09/2025
Lịch vạn niên
Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'
10:04 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
10:03 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Lần đầu dàn chiến hạm, tàu ngầm diễu binh trên biển
09:43 02/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 3/9/2025: Mùi được quý, Dậu hanh thông
09:36 02/09/2025
Lịch vạn niên
Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
09:35 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Mãn nhãn 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
09:30 02/09/2025
VTC NEWS TV