Công nghệ 1/12: Tasco bắt tay Esky phủ sóng trạm sạc nhanh cho xe điện

Phát triển trạm sạc nhanh cho xe điện tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Tasco Auto và Công ty Cổ phần Esky vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm xây dựng và vận hành mạng lưới trạm sạc nhanh cho xe điện trên toàn quốc. Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai hơn 50 trạm sạc DC tại các showroom Tasco Auto từ đầu năm 2026, hướng tới phủ kín toàn bộ hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

Tasco Auto là nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với hơn 160 showroom và 16 thương hiệu xe, trong đó có Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi và Hyundai.

Lynk & Co 08 - Mẫu SUV PHEV đang được Tasco Auto phân phối tại Việt Nam. (Nguồn: Tasco)

Về phía Esky, công ty đang sở hữu hơn 300 trạm sạc nhanh DC trên toàn quốc, vận hành liên tục 24/7, đảm bảo tốc độ, an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng sử dụng xe điện do Tasco Auto phân phối sẽ được hưởng ưu đãi giảm 35% phí dịch vụ sạc so với các thương hiệu khác. Đây là lợi ích thiết thực giúp tối ưu chi phí vận hành và mang lại sự an tâm cho người dùng.

Mạng lưới “Star Eye” của Trung Quốc theo dõi vệ tinh và rác không gian

Trung Quốc đang triển khai một chòm sao vệ tinh mới mang tên Xingyan – hay “Star Eye” – nhằm giám sát các vật thể trong quỹ đạo và giảm nguy cơ va chạm. Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ bao gồm 156 vệ tinh có khả năng nhận diện quỹ đạo vệ tinh khác, theo dõi rác không gian, phát hiện chuyển động bất thường và đưa ra cảnh báo va chạm cùng khuyến nghị điều chỉnh quỹ đạo mỗi hai giờ.

Vệ tinh Kaiyun-1, phóng tháng 9, mở đầu cho chòm sao nhận thức tình huống không gian Guangshi của Trung Quốc. (Nguồn: Hangout)

Theo kế hoạch, 12 vệ tinh đầu tiên sẽ được phóng trước năm 2027 và toàn bộ mạng lưới sẽ vận hành sau 2028. Hệ thống này sẽ cung cấp dữ liệu cập nhật mỗi 30 phút, bao phủ toàn cầu ở quỹ đạo thấp và giám sát có trọng điểm ở quỹ đạo cao.

Xingyan được phát triển bởi Xingtu Cekong, một công ty con của Zhongke Xingtu – doanh nghiệp hàng đầu về dữ liệu địa không gian. Đây là chòm sao thứ hai của Trung Quốc trong lĩnh vực nhận thức tình huống không gian, sau hệ thống Guangshi với 24 vệ tinh do Kaiyun United vận hành.

Hiện tại, mạng lưới duy nhất hoạt động đầy đủ trên thế giới là chương trình Geosynchronous Space Situational Awareness của quân đội Mỹ, sử dụng 5 vệ tinh để giám sát các hoạt động bất thường trong quỹ đạo địa tĩnh.

OpenAI có thể sắp đưa quảng cáo vào ChatGPT

Một số dòng mã trong phiên bản beta ứng dụng ChatGPT trên Android vừa được phát hiện, cho thấy OpenAI đang thử nghiệm các tính năng liên quan đến quảng cáo. Những đoạn mã này xuất hiện với các cụm từ như “ads feature”, “search ad” và “bazaar content”, gợi ý khả năng quảng cáo sẽ sớm được tích hợp.

Quảng cáo có thể sắp xuất hiện với những phiên bản giới hạn của ChatGPT. (Nguồn: OpenAI)

Động thái này xuất hiện sau báo cáo từ The Information hồi đầu tháng, cho rằng OpenAI đang cân nhắc đưa quảng cáo vào ChatGPT dựa trên dữ liệu trò chuyện hoặc bộ nhớ người dùng. Hiện chưa rõ quảng cáo sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ được áp dụng cho gói miễn phí vốn đã có giới hạn về số lượng tin nhắn, bộ nhớ và khả năng suy luận.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự thay đổi trong cách OpenAI vận hành ChatGPT, từ một công cụ miễn phí sang mô hình có yếu tố thương mại rõ rệt.