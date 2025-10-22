Cao thủ Trung Quốc đấm gục võ sĩ Mỹ sau 21 giây, được thưởng 1,3 tỷ đồng

(VTC News) -

Trong sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) UFC Fight Night diễn ra hôm 18/10, võ sĩ người Trung Quốc Aori Qileng đối đầu với đối thủ người Mỹ, Cody Gibson. Màn tỷ thí chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 21 giây.

Trận đấu vừa bắt đầu, Gibson tung một cú đá vào chân đối phương. Nhanh như cắt, Aori Qileng đáp trả bằng cú đấm phải trực diện vào cằm, đánh gục ngay võ sĩ kỳ cựu của Ultimate Fighter, khiến anh ta ngã vật xuống sàn. Aori Qileng tiếp tục lao theo Gibson xuống sàn để tung thêm vài cú đấm nữa, nhưng trận đấu về cơ bản đã kết thúc.

Aoriqileng chỉ 1 cú đấm đã đánh ngã đối phương

Trọng tài lao vào cứu Gibson và chính thức dừng trận đấu chỉ sau 21 giây của hiệp một. Chiến thắng knock-out này là lần đầu tiên Aori Qileng giành chiến thắng kể từ năm 2023, khi anh đánh bại Johnny Munoz. Giờ đây, Aori Qileng có thêm một chiến thắng knock-out để bổ sung vào hồ sơ khi anh hạ gục Gibson ngay hiệp đầu tại UFC Vancouver.

Aoriqileng sau đó tung mưa đòn trước khi trọng tài dừng trận đấu

Sau khi trọng tài dừng trận, Aori Qileng vui sướng trong giây lát. Sau khi bình tĩnh lại, anh thì thầm vài lời với Cody Gibson, người đang quỳ trên sàn, rồi hôn trán đối thủ.

"Tôi biết cảm giác bị knock-out sẽ tệ ra sao. Đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Thật hơi đáng thương”, Aori Qileng, người từng bị knock-out trước đó, chia sẻ. Anh hiểu rằng lúc này, tâm trí người thua trống rỗng, chỉ còn câu hỏi tại sao bản thân bị knock-out mà không làm gì được.

“Tôi hiểu cảm giác đó. Vì tôi nói được vài từ tiếng Anh, tôi tiến lại hỏi anh ấy: 'Bạn ổn chứ? Anh có bị thương không?'", Aori Qileng nói.

Nụ hôn của Aoriqileng

"Sau cùng, anh ấy là một người cha của ba đứa con, và các con của anh ấy cũng đang xem trận đấu”, Aori Qileng phát biểu. Đáng chú ý, Aori Qileng nhận được khoản thưởng 50.000 USD từ giải đấu cho chiến thắng này.

Aori Qileng - phiên âm Hán Việt là Ngạo Nhật Kỳ Lăng - sinh ngày 25/6/1993 tại Nội Mông, là võ sĩ quyền Anh và võ sĩ MMA hàng đầu của Trung Quốc. Anh cao 1,70 m và nặng 61 kg. Aori Qileng chủ yếu thi đấu ở hạng bantamweight (hạng gà).

Năm 2012, Aori Qileng giành chức vô địch 52 kg tại Đại hội Thể thao Nội Mông. Năm 2013, anh giành chức vô địch 56 kg tại giải Vô địch Sanda Nội Mông. Năm 2014, Aori Qileng giành chức vô địch 60 kg tại Giải Vô địch Beijing và Fighting King.

Năm 2018, Aori Qileng giành chức vô địch hạng bantamweight tại Wulin Cage Fighting Championship và có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Năm sau đó, anh bảo vệ thành công đai vô địch và ký hợp đồng với UFC Elite Training Camp.

Tháng 4/2022, anh hạ Cameron Else bằng TKO tại UFC Las Vegas 52, giành chiến thắng UFC đầu tiên. Tháng 10/2023, Aori Qileng đánh bại Johnny Munoz tại UFC Fight Night 229.

Cody Gibson (sinh ngày 11/9/1987) là võ sĩ võ tổng hợp người Mỹ, thi đấu ở hạng Bantamweight tại Ultimate Fighting Championship (UFC). Thành tích MMA của Cody là 21 trận thắng trong 33 lần thương đài, trong đó có 7 trận thắng knock-out.

Gibson từng là một giáo viên trung học dạy môn Lịch sử. Tuy nhiên vào tháng 3 năm nay, anh đã bỏ việc dạy học để tập trung cho việc thi đấu.