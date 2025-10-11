Trực tiếp võ thuật MMA Lion Championship: Cao thủ Việt Nam đấu võ sĩ Thái Lan

Vũ Văn Lâm trở thành nhà vô địch MMA Striking đầu tiên của Lion Championship. Võ sĩ của Muay Fit Center giành chiến thắng tính điểm trước Lưu Huy Đức.
KPa Thuận đánh bại Nguyễn Tấn An trong trận bán kết hạng cân 60 kg MMA Striking theo kết quả tính điểm đồng thuận.
Võ sĩ người dân tộc Gia Rai chiếm ưu thế trong hiệp đầu tiên bằng loạt đòn ép đài và những cú quật liên tiếp. Dù vậy, Tấn An trụ vững và bắt đầu phản đòn tốt hơn trong hiệp 2.
Sang hiệp 3, KPa Thuận chọn chiến thuật thận trọng, duy trì ưu thế và tiếp tục kiếm điểm để giành chiến thắng.
KPA Thuận sẽ đấu với Phan Trọng Hiếu trong trận chung kết MMA Striking hạng cân 60 kg.
Trận MMA Striking thứ hai của Lion Championship 27 là màn so tài giữa Phan Trọng Hiếu và Trần Vĩ Quang. Sau 3 hiệp, Trọng Hiếu giành chiến thắng tính điểm.
Trọng Hiếu (Saigon Sports Club) khởi đầu tốt hơn với pha knock-down (đánh ngã) đối thủ. Tuy nhiên, anh cũng đổ máu sau pha ra đòn trúng mặt từ Vĩ Quang. Trong hiệp cuối, Trọng Hiếu ghi điểm hiệu quả hơn bằng các đòn tay.
Trần Huy Hải hạ knock-out Võ Tiến Đạt ở hiệp thi đấu thứ 2. Võ sĩ của The Champ MMA tung cú đấm tay sau khiến đối thủ ngã sấp mặt xuống sàn đấu. Tiến Đạt vẫn gượng dậy được. Tuy nhiên, anh không phản hồi tích cực với hiệu lệnh đếm. Trọng tài xác định võ sĩ của Wushu King không thể thi đấu tiếp.
Lion Championship 27 diễn ra từ 20h ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Thứ tự các trận đấu như sau:
77kg MMA Pro: Lý Văn Huỳnh vs. Đỗ Thành Chương
68kg MMA Striking: Trần Quốc Tuấn vs. Vorapon Jayamram
56kg MMA Pro: Đinh Văn Khuyến vs. Bùi Đình Khải
56kg MMA Pro: Võ Vũ Lê vs. Trần Lê Phi Khanh
56kg MMA Pro: Phạm Văn Hào vs. Trần Văn Trọng
65kg MMA Striking: Nguyễn Văn Lâm vs. Lưu Huy Đức (Chung kết)
60kg MMA Striking: KPa Thuân vs. Nguyễn Tấn An - Bán kết
60kg MMA Striking: Phan Trọng Hiếu vs. Trần Vĩ Quang - Bán kết
56kg MMA Striking: Võ Tiến Đạt vs. Trần Huy Hải - Bán kết
Lý Văn Huỳnh đối đầu Đỗ Thành Chương ở hạng cân 77 kg MMA Pro. Người thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền tham dự trận tranh đai vô địch (hiện để trống sau khi Jovidon Khojaev quyết định lên hạng và không bảo vệ đai). Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Đỗ Thành Chương (thắng 2, thua 1) sau hơn một năm vắng mặt ở Lion Championship.
Sau Trương Cao Minh Phát, người hâm mộ võ thuật Việt Nam tiếp tục chứng kiến một võ sĩ muay hàng đầu Việt Nam xuất hiện tại Lion Championship. Màn so tài giữa Trần Quốc Tuấn và Vorapon Jayamram (thể thức MMA Striking) là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của Lion Championship 27 diễn ra tối nay 11/10 tại Hà Nội.
Trần Quốc Tuấn sinh năm 1996, quê ở Nam Định. Anh từng giành huy chương đồng võ cổ truyền toàn quốc năm 2015, sau đó chuyển sang muay Thái. Võ sĩ này từng theo tập tại câu lạc bộ của Nguyễn Trần Duy Nhất trong giai đoạn đầu.
Năm 2021 và 2023, Trần Quốc Tuấn giành huy chương vàng muay quốc gia hạng cân 67 kg nam. Anh từng giữ đai vô địch WBC Muay Thái Việt Nam, giành huy chương vàng Đông Nam Á năm 2022.
Sau khi khẳng định vị thế ở đấu trường nghiệp dư trong nước, Trần Quốc Tuấn thử sức trên võ đài chuyên nghiệp quốc tế. Anh từng thắng liên tiếp 5 trận tại giải Muay Thái Rampage.
Đối thủ của Trần Quốc Tuấn tại Lion Championship 27 là Voyapon Jayamram. Tay đấm 20 tuổi người Thái Lan sở hữu hành trang kinh nghiệm với hơn 70 trận đấu tại quê hương của môn muay. Anh từng vô địch 2 giải đấu tại Thái Lan là Omnoi và Ganzberg Super Striking.