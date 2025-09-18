Chủ nhân các tấm huy chương Olympic quốc tế 2025 chọn trường đại học nào?

(VTC News) -

Năm 2025, Việt Nam có gần 40 thí sinh vào đội tuyển thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các em được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào trường đại học.