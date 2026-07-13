TP.HCM tiếp nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ

(VTC News) -

Thông tin trên được Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết vào chiều 13/7.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch số 4027 của Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM về triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Các thành viên nhóm TeamLee thực hiện phục dựng ảnh liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, chương trình có sự tham gia tình nguyện của 20 thành viên Nhóm phục dựng ảnh TeamLee. Các bức ảnh liệt sĩ bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian sẽ được phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài.

Đây không chỉ là hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính sách mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM đề nghị thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú trên địa bàn TP.HCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh.

Người dân được khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã số hóa. Đối với ảnh gốc, cơ quan tiếp nhận sẽ bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo quy định.

Sau khi hoàn thành, thân nhân liệt sĩ sẽ được nhận miễn phí file ảnh đã phục dựng và ảnh in để lưu giữ, thờ phụng hoặc sử dụng theo nhu cầu.

Thời gian qua, cùng với việc lấy mẫu ADN các mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang, TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm được xác định có hố chôn tập thể từ thời kháng chiến.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng quy tập thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đang triển khai khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là Nghĩa địa Đô Thành cũ. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 49 hài cốt liệt sĩ, 1 bộ tập thể (chưa xác định số lượng), cùng nhiều di vật như nhẫn, bút máy, lọ dầu gió, tăng võng và các vật dụng cá nhân.

Một trường hợp bước đầu xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, hiện đang được giám định ADN để xác định danh tính.

Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.