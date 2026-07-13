Đã tìm được 69 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến hết ngày 13/7, tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) đã nâng lên 69 bộ hài cốt và 1 bộ hài cốt tập thể.

"Trong hôm nay (13/7) tìm được thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại đã tìm được 69 bộ và 1 bộ tập thể", Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nhiều thân nhân liệt sĩ cũng có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng để dõi theo công tác tìm kiếm. Trong đó có gia đình người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đến thắp hương, sau khi cơ quan chức năng bước đầu xác định một hài cốt tìm thấy tại hiện trường có nhiều dấu hiệu liên quan đến liệt sĩ này và đang chờ kết quả giám định ADN.

Theo kế hoạch, ngày 14/7, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả cất bốc trong ngày sẽ được công bố sau 16 giờ.

Trước đó, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng trực tiếp tham gia chôn cất hoặc biết thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Sau lời kêu gọi, nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp những tư liệu, ký ức quan trọng, góp phần khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất và tổ chức khai quật tìm kiếm từ đầu tháng 7.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Đặc biệt, một mẩu giấy còn lưu được thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, giúp cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính một trong các hài cốt được quy tập. Sáng 7/7, hai người nhận là em trai của liệt sĩ đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN để đối chiếu huyết thống, kết quả đang được cơ quan chuyên môn phân tích.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ